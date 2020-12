Legenda Manchester Uniteda Ryan Giggs (47) trebao je raditi zajedno s Joseom Mourinhom, ali ga je ondašnji trener "crvenih vragova" odbio.

POGLEDAJTE VIDEO: Jose Mourinho

Ryan Giggs velški je nogometni trener i bivši nogometaš koji je igrao za Manchester United te obavljao dužnost pomoćnog trenera.

Giggsova prevara bio je pravi razlog zbog kojeg je Mourinho prekrižio suradnju s bivšim igračem Uniteda.

Očekivalo se da će se Giggs kao pomoćni trener pridružiti izvršnom potpredsjednikom Uniteda Edu Woodwardu, ali Mourinho ga je zbog njegove prošlosti odbio.

U početku se mislilo da Mourinho ne želi raditi u sjeni legende, ali prema tadašnjim navodima Timesa točan razlog je nepovjerenje zbog skandalozne prevare.

Portugalac je rekao da mu jednostavno nije mogao vjerovati nakon što je razotkrivena osmogodišnja veza sa suprugom njegova brata Rhodrija. Giggs je od 1990. do 2014. godine upisao 672 nastupa za "crvene vragove" zabivši 114 golova.

- Kako da vjerujem nekome tko je osam godina imao tajnu aferu s bratovom ženom - rekao mu je Mou.

Mourinho je u klub doveo starog prijatelja Ruija Faria, dugogodišnjeg suradnika s kojim je već prethodno radio u Chelseaju i koji je naslijedio Ryana Giggsa. Nakon čak 29 godina provedenih u Manchester Unitedu, Velšanin je otišao s Old Trafforda.

Prije točno dvije godine, samoprozvani 'The Special One' završio je karijeru u Manchester Unitedu, a pamti ga se kao menadžera s najboljim prosjekom pobjeda u klupskoj povijesti.

Iza sebe je ostavio razorenu momčad dok je Mourinho otišao poprilično zadovoljan uz otpremninu od čak 26 milijuna eura.

U 2015. godini Giggs se konačno ispričao bratu zbog svoje afere, četiri godine nakon što se otkrilo da je ljubovao sa svojom šogoricom Natashom.

- Mislim da me poznajete. Napravit ću kao što sam napravio kada sam napustio Chelsea. Zapamtit ću dobre stvari. Možemo razgovarati o njima, možemo razgovarati i o onima lošima, ali to nisam ja. Manchester United ima budućnost i bez mene kao što i ja imam bez Manchester Uniteda. Zašto bih sada s ikim dijelio svoje osjećaje, gotovo je, to sam ja. uvijek sam bio protiv toga kada se na kraju priča što se dogodilo ili tko je kriv. Priča je završena, nadam se da će i mediji respektirati ovakvu moju odluku. Dok se ne vratim nogometu, uživat ću u normalnom životu - rekao je Mourinho na odlasku iz Manchester Uniteda.