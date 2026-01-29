Obavijesti

LJUTITI IZBORNIK

Sigurdsson je bojkotirao EHF!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Izbornik Sigurdsson bojkotira EHF zbog lošeg tretmana. Hrvati putuju izdaleka, ali inat i borbenost vode ih do finala protiv Njemačke u petak

Admiral

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson povukao je radikalan potez uoči polufinala Eura protiv Njemačke. Islanđanin je odlučio bojkotirati službeno druženje s medijima u organizaciji Europske rukometne federacije (EHF-a) te će se u 16.30 obratiti isključivo hrvatskim medijima kako bi objasnio razloge i stanje u momčadi.

Malmo: Hrvatski rukometaši ipak najviše vole proslavu ulaska u polufinale uz poljupce svojih partnerica i zagrljaje obitelji Malmo: Hrvatski rukometaši ipak najviše vole proslavu ulaska u polufinale uz poljupce svojih partnerica i zagrljaje obitelji Malmo: Hrvatski rukometaši ipak najviše vole proslavu ulaska u polufinale uz poljupce svojih partnerica i zagrljaje obitelji
17
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kap koja je prelila čašu

Odluka o bojkotu kulminacija je nezadovoljstva tretmanom koji hrvatska reprezentacija ima na ovom prvenstvu. Dok su ostala tri polufinalista smještena u Herningu, gdje se igra završnica, Hrvati su jedini koji moraju putovati na utakmice iz 40-ak kilometara udaljenog Silkeborga.

Situacija je eskalirala nakon iscrpljujućeg puta iz Švedske, a fotografije iscrpljenih igrača koji spavaju na podu autobusa obišle su Europu i postale simbol loše organizacije. Sigurdsson je već ranije sarkastično "zahvaljivao" EHF-u na nehumanom rasporedu i lošoj prehrani, a ovo je očito bio konačni potez kojim želi skrenuti pozornost na probleme.

Hrvatski inat kao pogonsko gorivo

Unatoč svim logističkim problemima, Hrvatska je na terenu pokazala nevjerojatan karakter. Deseti plasman u polufinale europskih prvenstava osiguran je dramatičnom pobjedom protiv Mađarske 27-25, u utakmici u kojoj su naši rukometaši gubili veći dio susreta. Momčad je, oslabljena neigranjem Zvonimira Srne, još jednom pokazala borbenost koja ju je i dovela do borbe za medalje.

Bitka za finale protiv Njemačke, zemlje koju je Sigurdsson 2016. odveo do europskog zlata, na rasporedu je u petak u 17.45.

