CIRKUS Maroko je novi prvak Afrike, Senegalu oduzeli titulu!

Afrička nogometna konfederacija (CAF) donijela je povijesnu odluku kojom je Senegalu oduzela naslov prvaka Afričkog kupa nacija 2025., a za pobjednika je administrativnim putem proglasila domaćina Maroko. Žalbeno vijeće preinačilo je rezultat kaotičnog finala odigranog 18. siječnja, registriravši utakmicu rezultatom 3-0 u korist Maroka zbog kršenja pravila od strane senegalske reprezentacije. Ovom odlukom poništili su pobjeda Senegala, koji je na terenu slavio 1-0 nakon produžetaka, i bacili su veliku sjenU na turnir koji je završio u potpunom neredu.

Žalba koja je promijenila sve

Ključni razlog za ovaj dramatičan preokret bio je potez senegalske momčadi koja je, po nalogu izbornika Papea Thiawa, napustila teren u sudačkoj nadoknadi regularnog dijela utakmice. Incident je uslijedio nakon što je sudac Jean-Jacques Ndala, poslije duge VAR provjere, dosudio penal za Maroko pri rezultatu 0-0. Žalbeno vijeće CAF-a utvrdilo je da takvo ponašanje predstavlja kršenje članaka 82. i 84. Pravilnika o natjecanju. Prema tim člancima, momčad koja napusti teren automatski gubi utakmicu službenim rezultatom.

"Žalba koju je podnio Kraljevski marokanski nogometni savez (FRMF) proglašava se dopuštenom i usvaja se. Odluka Disciplinskog vijeća CAF-a se ukida. Utvrđeno je da je ponašanje senegalske momčadi u suprotnosti s člancima 82. i 84. Pravilnika Afričkog kupa nacija", stoji u službenom priopćenju afričke konfederacije.

Finale koje se pretvorilo u kaos

Završnica turnira pretvorila se u jednu od najsramotnijih epizoda modernog nogometa. Tenzije su dosegnule vrhunac kada je Senegalu u 92. minuti poništen gol Ismailae Sarra zbog spornog prekršaja, a sudac je prekinuo igru prije nego što je lopta prešla crtu, onemogućivši VAR provjeru. Samo nekoliko minuta kasnije, nakon blagog kontakta u senegalskom šesnaestercu, Brahim Diaz je pao, a sudac je nakon intervencije iz VAR sobe pokazao na bijelu točku.

Uslijedile su nevjerojatne scene kada je izbornik Thiaw povukao igrače s terena. Prekid je trajao gotovo 20 minuta, a utakmica je nastavljena tek nakon intervencije kapetana Sadija Manea, koji je nagovorio suigrače da se vrate. U bizarnom nastavku, Brahim Diaz je pokušao izvesti penal "panenkom", no golman Edouard Mendy lakoćom je uhvatio loptu. Iako je Pape Gueye u produžetku zabio fantastičan gol za, kako se činilo, obranu naslova Senegala, taj su rezultat sad izbrisali.

Unatoč pobjedi za zelenim stolom, ni Marokanski savez nije prošao bez sankcija. Potvrđena im je kazna od 100.000 dolara zbog ometanja službenih osoba oko VAR monitora, dok su im kazne za korištenje lasera (10.000 dolara) i incidente sa sakupljačima lopti (50.000 dolara) smanjene.