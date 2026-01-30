Obavijesti

IZBORNIK HRVATSKE

Dagur Sigurdsson: Golmani su bili najveća razlika u dvoboju

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

NJEMAČKA - HRVATSKA 31-28 Borit ćemo se za broncu. Tražit ćemo sve ono snage što je dečkima ostalo i dat ćemo apsolutno sve za medalju, rekao je izbornik Hrvatske nakon utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija ostala je bez finala Europskog prvenstva nakon poraza od Njemačke, a dojmove je nakon utakmice podijelio izbornik Dagur Sigudsson

- Bio sam zadovoljan s prvim poluvremenom iako smo gubili dva gola razlike. Sve u svemu najveća razlika su na kraju bili golmani, Wolff je bio fantastičan. Kod nas je Kuzma tek pred kraj stavio Nijemce pod pritisak - rekao je izbornik Hrvatske i dodao:

- Taj učinak golmana je malo promijenio našu igru. Stalno smo ih lovili, a kada je Njemačka u takvom samopouzdanju onda ih je teško zaustaviti. 

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sigurdsson je ipak istaknuo da će Hrvatska dati sve od sebe da osvoji brončanu medalju.

- Borit ćemo se za broncu. Tražit ćemo sve ono snage što je dečkima ostalo i dat ćemo apsolutno sve za medalju - zaključio je Dagur. 

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska će u nedjelju od 15.15 igrati za brončanu medalju. 

