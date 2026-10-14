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HRVATSKI RUKOMETAŠI

Dagur Sigurdsson objavio popis za utakmice protiv Litve i Finske

Piše HINA,
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Dagur Sigurdsson objavio popis za utakmice protiv Litve i Finske
Varaždin: Hrvatska i Švedska odigrale prijateljsku utakmicu u Varaždinu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Reprezentacija se okuplja 2. studenog i odmah nakon toga produžava put do Splita u kojem će 4. studenog igrati protiv Litve

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Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva susreta kvalifikacija za EHF EURO 2028. godine protiv Litve i Finske.

Na izbornikovom popisu nalazi se 19 igrača - tri vratara, četiri krila, četiri kružna napadača, te osam vanjskih igrača. U odnosu na posljednje okupljanje, na popisu nema jedino Luke Lovre Klarice koji ima problema s leđima. Reprezentacija se okuplja 2. studenog i odmah nakon toga produžava put do Splita u kojem će 4. studenog igrati protiv Litve. Dan kasnije, Hrvatska putuje u Finsku, a susret 2. kola skupine 1 igra se 7. studenog u gradu Vantai.

U skupini s našom reprezentacijom još se nalazi i Nizozemska s kojom će Hrvatska igrati u proljeće sljedeće godine. Prve dvije reprezentacije izborit će plasman na EURO koji će se od 13. do 30. siječnja 2028. igrati u Portugalu, Španjolskoj i Švicarskoj.

POPIS IGRAČA
DOMINIK KUZMANOVIĆ (SC MAGDEBURG)
MATEJ MANDIĆ (SC MAGDEBURG)
MATIJA ŠPIKIĆ (THSV EISENACH)
DAVID MANDIĆ (MT MELSUNGEN)
MARIN JELINIĆ ( OTP BANK – PICK SZEGED
ZVONIMIR SRNA (MONTPELLIER HANDBALL)
LEON LJEVAR (RK VARDAR 1961)
TIN LUČIN ( RK NEXE)
LUKA CINDRIĆ (ONE VESZPREM KC)
IVAN MARTINOVIĆ (ONE VESZPREM HC)
MATEO MARAŠ (PSG HANDBALL)
MATKO MOSLAVAC (RK NEXE)
MARIO ŠOŠTARIĆ (OTP BANK – PICK SZEGED)
FILIP GLAVAŠ (RK ZAGREB)
MARIN ŠIPIĆ (HC KRIENS – LUZERN)
ZLATKO RAUŽAN (RK ZAGREB)
VERON NAČINOVIĆ (THW KIEL)
MARKO MAMIĆ (RK ZAGREB)
LEON ŠUŠNJA (ORLEN WISLA PLOCK)

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