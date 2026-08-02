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BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Onda je doživio šok

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj. On, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
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Posedarje: Cathy Fischer-Hummels, supruga nogometaša Matsa Hummelsa
Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. | Foto: Ilustracija - Dino Stanin/PIXSELL
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Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. | Foto: Ilustracija - Dino Stanin/PIXSELL
Komentari 87

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