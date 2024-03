Dalić: Sjajnih deset dana, nitko od igrača nije rekao ni riječ što idemo u Egipat! I igrali su dobro

Hrvatski reprezentativci su 1996. godine predvođeni legendarnim Miroslavom Ćirom Blaževićem prvi put došli na afričko tlo i osvojili Kup kralja Hasana II. u Maroku. Njegov učenik Zlatko Dalić vratio je 'vatrene' u Afriku, ovaj put u Egipat, nakon 28 godina, i osvojio svoj prvi trofej na klupi reprezentacije!

Pokretanje videa... 02:17 Trening 'vatrenih' u Kairu | Video: Matija Habljak/Pixsell

Vatreni su pobijedili Egipat 4-2 na velebnom stadionu u Kairu i osvojili prijateljski turnir. Naši reprezentativci jako su loše ušli u utakmicu, Egipćani su vrlo lako poveli, ali 'vatreni' su u nastavku pokazali zašto su treća reprezentacija na svijetu. Bila je to rapsodija za uvjerljivu pobjedu i novi trofej na afričkom tlu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Pobjeda, dobra utakmica. Došlo je 80 tisuća ljudi. Čast nam je da je Hrvatska imala prigodu odigrati utakmicu na kojoj su prvi put nakon 12 godina u Egiptu bili navijači. Znači svima nama, rekli smo da je ovo teambuilding, ali nam je bitan i rezultat. Napravili smo ga i jako sam zadovoljan. Krenuli smo malo lošije. Sami sebe dovedemo u situaciju nakon prekida primimo gol. Moramo to popraviti. Oni su imali i stativu, sve je to bilo iz naših grešaka, iz netočnih dodavanja, što je malo čudno za nas, ali popravit ćemo to. Vratili smo se i bilo je to puno kvalitetnije nego protiv Tunisa. Bili smo na visokom nivou, barem se meni tako činilo - rekao je Dalić pa nastavio:

- Vratili smo se, puno šansi, okomitosti, raznovrsnosti. Bilo je to sjajno drugo poluvrijeme Hrvatske. Prvi dio bio je nešto slabiji, ali moramo biti zadovoljni. Zabili smo četiri gola i iskoristili svoje šanse.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U finalu je protiv Egipta ispremiješao sastav, ali svi igrači su sjajno odgovorili na njegove zahtjeve. Turnir u Egiptu ispostavio se punim pogotkom za reprezentaciju uoči Eura u Njemačkoj. Neki igrači iz drugog plana dobili su priliku, a atmosfera je još bolja nego što je bila.

- Hvala dečkima na fantastičnih 10 dana. Mi smo bili spremni na Abu Dhabi. Nitko nije rekao ni riječ što idemo u Egipat. Odradili su ovo odlično, impozantno se vratiti u utakmicu pred ovakvim navijačima. Sve je to iz naših grešaka. To ćemo popraviti. Moramo biti s ovim sretni. Dobili smo uvid u neke igrače, tu je bilo 25 igrača i svi su dobili prigodu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatskoj su ovo bile prve pripremne utakmice za Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Vatreni će igrati još prijateljske utakmice sa Sjevernom Makedonijom i Portugalom, a zatim nas u lipnju čeka Europsko prvenstvo. Hrvatska otvara Euro 15. lipnja u Berlinu protiv Španjolske, a u grupi smo još s Italijom i Albanijom.