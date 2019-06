Dalić: Bilo je teško gledati po ovoj vrućini, a kamoli i igrati

Velika tri boda, rekli smo da nije bitno na koji način ćemo doći do njih. Bilo je jako teško i gledateljima, a ne samo igračima, rekao je izbornik Zlatko Dalić za NOVU TV nakon teške pobjede Hrvatske nad Walesom (2-1) u Gradskom vrtu.

Živa na termometru se penjala i do 30 Celzijusovih stupnjeva, a sparina je ta koja je radila velike probleme igračima. No unatoč tome gledali smo jako dobar susret, gdje je ipak pred kraj došlo do energetskom pada.

- Svaka čast igračima na trudu i htijenju. Hvala također navijačima što su opet bili naš 12. igrač. Hvala Osijeku i Slavoniji, bili su sjajni.

Vodili smo 2-0 i imali nekoliko prilika za riješiti utakmicu, no uveli smo se u probleme. Nismo iskoristili prilike, a onda je Wales smanjio na 2-1 i unio nervozu u nape redove.

- Bilo je jako teško, ne trebamo se vraćati na ovo. Primili smo taj gol iz jedne greške, a onda se uvukla panika i nervoza. Zadnjih 15 minuta utakmica je bila izvan kontrole, Velšani su mogli izjednačiti, ali i mi smo mogli postići barem još dva gola. Nismo to uspjeli i zato smo se mučili. Čekali smo kraj da ne primimo taj gol. Neću gledati što je i kako bilo, najbitnija su tri boda u ovim teškim uvjetima - kaže Dalić. Brekalo je bio jedan od naših najboljih pojedinaca, no Dalić ga je izvadio pola sata prije kraja utakmice.

- Brekalo se dosta potrošio, pao je energetski pa sam ubacio Pašalića da podigne malo igru. Htjeli smo pojačati veznu liniju malo više, Brekalo je gubio snagu i imao karton. Ipak nije onako bilo kako sam očekivao. Livaković je bio jako siguran, ono što je morao obraniti je napravio. Sjajno se postavio i nije dao šanse Velšanima.

Čak petorica naših igrača su dobila žute kartone, dok je kod gostiju požutio samo Bale. Puno je to kartona za ovakvu mirnu utakmicu gdje nije bilo previše žestokih startova, a isto smatra i Dalić.

- Dobili smo puno kartona, nije bilo potrebe za faulovima. Imamo dva dana odmora, idemo svi u Varaždin odigrati utakmicu protiv Tunisa. Hvala igračima na ovih osam dana koje smo proveli zajedno, stvarno su jako dobro radili. Znam da im je u glavi već odmor, ali idemo to protiv Tunisa odraditi do kraja - zaključio je izbornik 'vatrenih'.