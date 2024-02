Dalić i Ivanišević bodrili Čilića, ali nije pomoglo. Belgija povela protiv Hrvatske u Varaždinu

Belgijski tenisač Zizou Bergs svladao je Marina Čilića sa 6-4, 4-6, 6-4 i tako donio vodstvo svojoj reprezentaciji u kvalifikacijskom Davis Cup susretu u varaždinskoj Areni. Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić i legendarni Goran Ivanišević, u društvu sina, došli su podržati Čilića, ali nažalost, nije pomoglo.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Bergs je do odlučujućeg 'breaka' u prvom setu došao u petom gemu. Čilić je imao priliku za povratak u šestom gemu, ali je propustio 0-40 i još jednu prednost. Belgijski tenisač je već kod vodstva 5-3, na Čilićevom servisu, došao do prve dvije set-lopte (15-40), ali se Marin izvukao osvojivši četiri poena zaredom. U sljedećem gemu je Bergs propustio još dvije set-lopte kod 40-0, ali petu priliku je pretvorio u osvajanje prve dionice meča, za što su mu trebale 52 minute.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Belgijac je zaprijetio i odmah na početku drugog seta, kad je imao 0-40, ali je Čilić nanizao pet poena i zadržao servis. Još jednu 'break'-loptu Marin je spasio u trećem gemu, a onda u šestom došao u priliku za oduzimanje servisa (30-40), međutim, promašaj forhendom ga je ostavio bez realizacije. Ono što nije uspio učiniti u šestom, Marin je učinio u desetom gemu. Bergs je imao 40-15, ali je hrvatski rekorder po broju pobjeda u Davis Cupu nizom od četiri poena došao do prvog 'breaka' u meču i time, nakon jednog sata i 47 minuta igre, odveo dvoboj u odlučujući set.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Početak trećeg seta djelovao je kao repriza početka druge dionice meča. Čilić je spasio 0-40 i još jednu prednost u prvom gemu, ali se izvukao uz glasnu podršku s tribina. No, u trećem gemu je kod 30-30 napravio dvostruku pogrešku, a potom promašio i forhend u izmjeni s osnovne crte te tako darovao 'break' Bergsu. Belgijac Čiliću nije dao priliku za povratak. Do vodstva 5-3 je došao bez ijednog izgubljenog poena na servisu, a nakon dva sata i 34 minute igre je stigao i do prve meč-lopte. Čilić se izvukao dobrim prvim servisom, te s još dva osvojena poena natjerao Bergsa da odservira za pobjedu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No, 24-godišnji Belgijac nije popustio pod pritiskom. Još jednim gemom bez izgubljenog poena došao je do svoje treće pobjede u pojedinačnim dvobojima u Davis Cupu i tako donio prvi bod Belgiji. U posljednjem meču subotnjeg programa Duje Ajduković će igrati protiv Jorisa de Loorea.