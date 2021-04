Očekivao sam više od igrača iz drugog plana, ne smiju protiv Malte biti u strahu i slati lopte unatrag. Moraju dati više, tu se lovi hrvatska reprezentacija, zašto lopta ide natrag, pa idi naprijed, zabij se!, govorio je Zlatko Dalić i nastavio:

- Mi nismo ekipa. Ne još. Prije SP-a u Rusiji postali smo ekipa, tim, sad nismo i to nam se vraća. Nismo kompaktni. Nema "svi za Hrvatsku, ali ja gledam svoju promociju". Ja imam respekta prema Luki, Vidi, Lovrenu, Kovi, Badelju..., tako moraju svi. Mladi su igrači talentirani, moćni, ali moraju biti dio ekipe, imati respekt prema svima nama. Nisu unutra i zato treba vremena i selekcija.

Naglasio je to izbornik prije nego što je poručio novinarima "nemojte me zvati do okupljanja krajem svibnja".

On ne krije da igrači iz Rusije imaju kredit i da veći dio putnika na Euro zna. No, Uefa je odlučila (čeka se formalna potvrda Izvršnog odbora) da poveća broj igrača pa će svaki izbornik smjeti povesti 26 umjesto dosadašnja 23 igrača.

Što to znači Hrvatskoj i Daliću? Više opcija uvijek dobro dođe, no, realno, više to proširenje koristi igračima koji će sad "gristi travu" da upadnu na popis na Euro nego što će Dalić doista koristiti 26 igrača na samom turniru.

Dalić već sada, rekli bismo, ima 20 imena koje samo ozljeda može izbaciti s popisa.

Na golmanskoj su poziciji neupitni Dominik Livaković, Lovre Kalinić i Simon Sluga. Sva trojica brane, i to jako dobro, i nitko ih posebno ne ugrožava.

U najužoj obrani će na popisu svakako biti Dejan Lovren, Domagoj Vida i Duje Ćaleta Car, dok je Marin Pongračić, kojeg su tek bolest i ozljeda spriječili da zaigra u kvalifikacijama za SP, u prednosti pred ostalima.

Desni bek je Šime Vrsaljko, lijevi Borna Barišić i Domagoj Bradarić, a u veznom redu zastrašujuća garda: Luka Modrić, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić, Nikola Vlašić, Mario Pašalić. U napadu i na krilima Andrej Kramarić, Bruno Petković, Ivan Perišić, Ante Rebić i Josip Brekalo.

Kako su, osim ovih stopostotnih, na možda i 99 posto Mislav Oršić, Milan Badelj i drugi desni bek, ostali igrači nisu se baš imali čemu nadati. Dok Uefa nije povećala kvotu. E, sad je otvoreno šest mjesta, a kandidata je 15.

Drugi desni bek nužan je. Filip Uremović dopao se na toj poziciji ranije, u kvalifikacijama za SP pokazao se, pak, Josip Juranović, a godinama je tu bio Tin Jedvaj. Koji je, čini se, sve dalje od reprezentacije, i ove je sezone u Bayeru odigrao tek osam utakmica, od čega tri u Bundesligi.

Dario Melnjak još se nada da može upasti, iako ga je Domagoj Bradarić prešišao, a ispred njega je i Joško Gvardiol, koji igra odlično u Dinamu i može pokriti i poziciju lijevog beka i svoju prirodnu stopersku.

U srcu obrane mjestu se nada i Mile Škorić, Badelj je gotovo siguran u veznom redu, kao i Oršić kao četvrto krilo, iako se nakon bljeska protiv Tottenhama počeo gasiti. Marko Rog otpao je zbog teške ozljede, Kristijan Lovrić oporavit će se od ozljede, a Ante Budimir tip je napadača kakvog nemamo, no u kvalifikacijama za SP, protiv bunkera, nije blistao.

A onda stiže plejada asova iz mlade reprezentacije. Nikola Moro, Luka Ivanušec, Lovro Majer, Borna Sosa, Martin Erlić, uz već spomenute Bradarića i Gvardiola sigurno su budućnost "vatrenih". No, i njih čeka završnica Eura U21, a trojac veznjaka sputava i opaka konkurencija.

- Ima u mladoj reprezentaciji igrača koji nam mogu pomoći. Da pojačaju konkurenciju i razdrmaju neke stvari... - kazao je Dalić, koji će sigurno zagrabiti u Bišćanov bunar.

Gubitnici? Svakako Jedvaj, zatim Marko Pjaca koji je s 25 godina pao posve izvan fokusa, Filipa Benkovića i Dinu Perića su usporile ozljede, Ivan Šunjić i Filip Krovinović su kucali na vrata pa se zagubili u drugoj engleskoj ligi, neki su zagovarali povratak Marka Livaje nakon početnih briljantnih partija za Hajduk, ali to mu nije dovoljno... I Toma Bašić. Momak koji igra u "ligi petice", u Bordeauxu, i jedini mu je problem - opaka konkurencija u reprezentaciji. Ali njegovo vrijeme dolazi...