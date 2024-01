Dalić: Imamo najtežu skupinu. Za ugovor se nikad nisam vezao i nakon Eura vidjet ću što dalje

Svjesni smo da smo zadnjih godina imali dosta problema sve do ove godine. Liga nacija nije bila moje sretno natjecanje, ali smo na kraju velikim pobjedama protiv Francuske, Danske i Austrije u gostima ostvarili prvo mjesto u skupini, na kraju došli do finala. U polufinalu smo išli na domaćina Nizozemsku. Na početku smo gubili, pa preokrenuli, da bismo onda primili gol za 2-2 u zadnjim trenucima sučeve nadoknade. No onda smo u produžecima pobijedili 4-2. Velika pobjeda za finale protiv Španjolske - rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić gostujući u HRT-ovoj radio emisiji "Sport i glazba" te dodao:

- Na finalu je bilo oko 35 000 navijača s ulaznicama što je vjerojatno i rekord u povijesti reprezentacije, a znamo kako je teško doći do ulaznica i onda putovati, međutim, našim navijačima ništa nije prepreka. Sjajna je bila podrška, što ćemo pamtiti cijeli život. Utakmica nije bila na nekom nivou s obje strane. Na kraju su jedanaesterci, koji su naš forte, ovaj put bili na strani Španjolaca koji su vrhunski pucali. Potajno sam se nadao zlatu, ali i sa srebrom moramo biti zadovoljni.

Hrvatska dovela sve u pitanje

Izbornik se reflektirao na dramatične kvalifikacije za Europsko prvenstvo.

- Prvu utakmicu u Splitu smo izdominirali Wales, no promašili smo jako puno šansi i onda iz jedne bezopasne situacije primili gol nakon dalekometnog auta poslije kojeg smo loše reagirali te je završilo 1-1. Nekoliko dana kasnije dogodila se sjajna pobjeda u Turskoj. Zatim smo ostvarili bitne pobjede protiv Latvije i Armenije koje su nam dale vjetar u leđa. Međutim, nitko nije očekivao loš listopad i dva poraza. Bilo je puno peha. Ostali smo i bez pet jako važnih igrača koji su u rujnu bili najbolji igrači te ih nismo uspjeli nadomjestiti. To su možda najlošije dvije utakmice od kada sam izbornik. Nismo kreirali ništa zbog čega smo si zakomplicirali situaciju do samog kraja.

Hrvatska je u jednom trenutku kompromitirala sve dobro, no uspjela izvući ono najbolje.

- Bilo je teško, navijači su već kupovali smještaj i karte za Njemačku, a mi doveli sve to u pitanje. Bilo je to vrlo teških mjesec dana za mene i zbog toga sam rekao da nikad nisam osjetio veći motiv nego za te dvije završne utakmice s Latvijom i Armenijom. Imali smo taj mač nad glavom, iako nije bilo realno da Wales dobije obje utakmice, ali fokus je bio da mi pobijedimo naše dvije utakmice, i to smo učinili, pa je na kraju sve ispalo dobro.

Najteža skupina na Euru

Komentirao je skupinu koja Vatrene čeka na Euru.

- To je nedvojbeno najteža skupina na Euru. U njoj su tri reprezentacije koje su među prvih deset na svijetu po Fifa rankingu. Italija koja je aktualni europski prvak, Španjolska kao aktualni osvajač Lige nacija i veliko iznenađenje kvalifikacija Albanija koja je motivirana i puna naboja. Cilj je uvijek plasman na velika natjecanja, a onda nakon toga pokušati proći skupinu. Čeka nas težak zadatak, ali kao i uvijek vjerujem da to možemo ostvariti - poručio je izbornik i dodao:

- Očekujem da se dobro pripremimo za lipanj. Želim da svi igrači budu zdravi, da imamo dobar izbor za Europsko prvenstvo i da napravimo pravu stvar. Korak po korak, za početak proći grupu…

Daliću ugovor vrijedi još dvije i pol godine

Ugovor koji ga veže za hrvatsku nogometnu reprezentaciju istječe mu u ljeto 2026. godine.

- Nikad se nisam vezao za ugovor, već za osjećaj, motivaciju i rezultate. Nakon Eura ćemo vidjeti kakva je situacija. Nisam nikada rekao da ću otići nakon Njemačke, već sam dao naznaku da ako se dogodi da ne budem toliko moćan, sposoban, motiviran i spreman, da će doći vrijeme za nekog mlađeg s više energije. To vrijeme će svakako doći, ali sad je o tome rano govoriti, moj je fokus na Euru, motiviran sam da nešto napravim s Hrvatskom, a nakon toga ćemo razgovarati što i kako dalje.