Dalić: Ivan Perišić je naš daleko najbolji igrač. Evo zašto sam ga zvao onda kada nije imao klub

Hrvatska je sa 7-0 razbila Gibraltar. Domaćin je bio nedorastao protivnik, iako je utakmica krenula u potpuno neočekivanom smjeru. Najveću priliku u prvih 15 minuta imali su domaćini. Ipak, do kraja utakmice “vatreni” su ostvarili najveću gostujuću pobjedu u službenim utakmicama.

- Ostvarili smo ono po što smo došli. Visoka pobjeda, a raspodijelili smo minute, to je najvažnije. Nama je fokus na onom što nas čeka za tri dana. Ovo je samo jedan korak - rekao je izbornik Zlatko Dalić za Novu TV.

Naglasio je kako ga je bilo strah ove utakmice jer Hrvatska u posljednje vrijeme igra samo s “velikima”.

- Strah me ovakvih utakmica jer ih nismo igrali dugo. U zadnjih pet, šest godina igramo samo s najjačima. Nije bilo utakmica koje su dobivene prije početka, zato sam se pribojavao i upozoravao dečke. I bilo je teško u početku. Strah me jer moramo biti maksimalni da bi iduća utakmica bila dobra.

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Još jednom je naglasio koliko je važna gol-razlika.

- Upozorili smo da u ovim kvalifikacijama nema međusobnog omjera, nego je gol-razlika prva i nama je to važno. Rekao sam da nema puno vremena za popraviti, a naš protivnik Češka nema gdje kiksati. Tražio sam da pritisnemo visoko i što prije zabijemo. To smo uspjeli, ali sada već gledamo dalje.

Izbornik je izrazio zadovoljstvo najvećom pobjedom, a prisjetio se i Malte koju smo pobijedili 7-1.

- Hrvatska je zadnjih godina igrala velike utakmice. Nije bilo Gibraltara, Andore, San Marina, nego suparnici poput Francuske, Španjolske, Portugala…

Istaknuo je i Ivana Perišića koji je danas upisao dvije asistencije i sjajan pogodak iz voleja.

- Daleko naš najbolji igrač. On je vukao kad nismo bili na razini na kojoj smo trebali biti. Sam je stvarao probleme i jedini je preuzeo odgovornost. On impresionira kad hoće. I dalje je jedan od naših najvećih igrača. Pokazalo se da smo dobro postupili kad smo ga prije godinu dana pozvali iako nije imao klub. To je jedini pravi put, svaka mu čast. Što stariji, to bolji.

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Za kraj, Dalić je prokomentirao Češku koja je odigrala dvije utakmice više od Hrvatske i ima šest bodova više.

- Oni su nam najveći konkurenti. Protiv njih trebamo pobjedu. Bit će pun stadion, a mi moramo biti bolji nego danas – okomitiji, ubojitiji, hrabriji… Oni će ići na bod jer im je to dovoljno, ali mi nemamo što kalkulirati. I meni i starijima je to kruna. Sve smo podredili tome. Idemo na sve u Osijeku. Neka navijači budu strpljivi, a mi ćemo se truditi ostvariti pobjedu. Imamo energiju, motiv i kvalitetu - zaključio je Dalić.