Zlatko Dalić tri dana nakon ispadanja s Eura od Španjolske odlučno je govorio o problemima u reprezentaciji, okrznuo Rebića i Kramarića, a stao u obranu Gvardiola.

Gostujući u HTV-ovoj emisiji EUROPEO, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije požalio se na kritike o neuvrštavanju Mislava Oršića u prvi sastav umjesto Ante Rebića.

- Da sam stavio Oršića, bilo bi što nisi stavio Rebića. Ili Brekala. Poveli smo autogolom, a to je bio okidač za Španjolce da krenu u ofenzivu. Mi smo tu bili inferiorni. Imali smo šansu Vlašića, puno smo se umorili u bloku, nismo uspjeli izaći - rekao je Dalić.

Ne mora značiti da bi bilo bolje da smo od početka igrali s Oršićem i Pašalićem, kaže izbornik.

- Imali su Oršić i Budimir šanse protiv Cipra i Malte, nisu to bile dobre utakmice, mučili smo se. Nismo ih koristili u grupnoj fazi, ali prošli smo grupu. Oni su šutjeli, radili su kako treba. Rekao sam da igrač mora biti nezadovoljan ako ne igra - govorio je Dalić u dahu pa nastavio:

- Oni su bili nezadovoljni, ali nisu to pokazali komunikacijom meni, nego na terenu. To je pravi put, a ne priča po novinama, kukanje i plakanje. Šuti i čekaj svoju šansu kao Oršić i Pašalić. To je pravi put. Drago mi je da su to dokazali igrom, da ih nisam koristio koliko sam trebao.

Dotakao se i Kramarića koji je uoči Eura rekao da "svaka baka zna njegovu poziciju" i da "pitamo Šukera bi li ulazio s klupe nakon 20 golova u sezoni".

- Jako je važan ambijent za reprezentaciju. Sigurno atmosferi ne doprinose takve izjave, to doprinosi negativi. Najvažnije je što govoriš na terenu. Tko će svima njima udovoljiti i da igraju ono što igraju u klubu? Svatko igra drugačije. Mi imamo trojicu veznih igrača, Modrića, Kovačića i Brozovića, i oko njih moramo graditi druge. Nema mjesta za polušpicu... Moramo staviti igrača lijevo i desno. Nekom se vrati na pravi, nekom na krivi način. Puno je tu detalja koji se moraju dozvoliti da bi se zadovoljio rezultat. Od prvog dana bila je atmosfera atomske bombe, pumpalo se, što nije bilo dobro...

Kako je moguće da je Rebić mijenjao kopačke usred igre?

- Igrači mijenjaju kopačke tijekom igre, to se zna dogoditi, ali ne primiš gol i ne primijetiš. Ovaj put to nam se osvetilo. Imali smo posjed lopte, brzo smo je izgubili i oni su nam dali gol s igračem više. Moje dopuštenje? Nisam ja o tome odlučivao. Kopačke su bile kod aut-linije, nisam se snašao u toj situaciji. Ne mogu ja voditi brigu o kopačkama, vodi, klupi. I mene je to iznenadilo - rekao je.

Da je Joško Gvardiol njega zamolio vodu, dao bi mu je, kaže.

- Pili su je i Španjolci, ali brzo su je bacili. To je nepažnja i kiks, oni su odigrali dijagonalu i zabili. Nisu nas kaznili iz puno boljih šansi, nego iz ove dvije situacije i zato mi je žao. Nisam vidio da pije vodu, ali i ja bih mu dao da me tražio. Kaznilo nas je, tako se dogodilo i ne mogu tu tražiti uzroke.

Što mu je rekao nakon toga?

- Da sve što napravi i pogriješi je moja krivica jer sam ga ja stavio da igra. On će biti idućih 10 godina nositelj reprezentacije kao stoper ili lijevi bek. On mora učiti na ovakvim greškama. To se događa, mi smo platili ceh zbog tih grešaka, ali nema smisla upirati prstom u bilo koga. Odgovornost je moja.

Priznao je da bi sam podnio ostavku da nije prošao grupu, ali da je cilj ostvario i da podršku saveza ima. Ipak, priznao je da će morati napraviti neke rezove.

- Nisam bio dosljedan, čvrst ni hrabar. To mi je greška. Moram se riješiti nekih uspomena i resetirati se da bi Hrvatska išla u Katar i napravila nešto. Polazi sve od mene. Prihvaćam sve kritike i znam da se moram resetirati. Ući hrabrije, odlučnije i odgovornije u ovaj ciklus jer nema puno prostora za druge stvari. Ja sam za to spreman. S još većim motivom i željom da to napravim, da ja budem ponosan, a i navijači - rekao je Dalić.