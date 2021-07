Hrvatska reprezentacija svoj je put na ovogodišnjem izdanju Eura završila porazom u osmini finala od Španjolske. Bilo je to vjerojatno posljednje Europsko prvenstvo za našeg kapetana, vođu Luku Modrića.

Veznjak Real Madrida danas je sudjelovao na predstavljanju Italia Soccer Campa koji će se održati u Zagrebu od 30. kolovoza do 3. rujna, a tamo nam je kazao da vjeruje da Hrvatska može ponoviti uspjeh iz Rusije prije tri godine.

- Imamo svijetlu budućnost, dobru ekipu, mlade koji dolaze. Talentirana smo nacija. Ja se nadam da se u budućnosti opet može nešto onakvo dogoditi.

Modrić je i sam kao dijete bio dio nogometnih kampova. Doduše, ne na ovakvoj razini, ali tamo je naučio puno toga što mu je pomoglo da danas bude tamo gdje je.

- Mogu, i to jako puno. Već sam rekao da sam ja bio dio ovakvih kampova kao dijete i sigurno da ti puno pomogne. Radiš s velikim stručnjacima, naučiš dosta toga, odnos prema radu, posvećenost prema radu i sve ostale stvari koje su potrebne da jednog dana uspiješ u nogometu. Važno je što su besplatni jer si mnogo djece, odnosno njihovi roditelji ne mogu to priuštiti zato je ovaj projekt stvarno hvalevrijedan. Nadam se da iz ovakvih kampova mogu pojaviti novi talenti jer ih stvarno trebamo. Imamo ih puno, ali uvijek ih trebamo još tražiti. Nije bila ovakva razina, ali opet je bilo važno. Dosta se toga nauči, osamostališ se. Boriš se za sebe da bi ostvario ono što želiš. Upornost, posvećenost, rad, to je ono što je potrebno da bi došao na neki nivo. Predivna inicijativa i projekt i nadam se da će se ponoviti - rekao nam je Luka Modrić, a na pitanje o čemu je razgovarao s legendarnim Alessandrom Del Pierom odgovorio je:

- Vidjet ćemo se poslije na večeri pa ćemo imati prilike više razgovarati.

U Petrčanima je bio i izbornik Zlatko Dalić koji se već polako priprema za ostale utakmice kvalifikacija za Mundijal u Kataru. Prva već prvog dana rujna, protiv Rusije.

- Čast je biti dio ovog projekta i podržati ovakvu akciju - rekao nam je u uvodu pa nastavio:

- Pred nama su stvarno tri teške utakmice pa čak i sedam utakmica do našeg cilja. Fali nam 14, 15 bodova od 21 mogućih. Trebamo se dobro pripremiti i siguran sam da ćemo uspjeti. Zna se koji je naš cilj, a to je Katar. Europsko prvenstvo nije bilo neki uspjeh, ali nije bilo ni neuspjeh. Svoj cilj smo ostvari, ali da smo mogli više, mogli smo.

Nakon Rusije u kojoj nam se baš sve posložilo, na ovom Euru i nije bila tako dobra atmosfera oko reprezentacije. Prozivalo se izbornika, igrače. Što je od svega naučio?

- Za mene veliko iskustvo. Prošao sam mnogo toga, i dobrog i lošeg, tako da vjerujem da sam naučio nešto iz svega toga. U meni je sada veliki motiv, velika želja. Dugo se nisam osjećao ovako motivirano, pogotovo nakon Eura. Vjerujem da možemo napraviti dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu. Neće biti lako jer se okupljamo dva dana prije Rusije. Ja sam izvukao pouku iz ovoga i znam što mi je činiti.