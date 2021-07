Nisam slavio nakon što sam obranio Sakin jedanaesterac jer nisam ni bio svjestan da smo pobijedili! Vidio sam kako suigrači trče prema meni i tek mi je tada postalo jasno.

Izjava najboljeg igrača Eura Gigija Donnarumme zvuči nevjerojatno, ali njegov ozbiljan, pa i pomalo zbunjen izraz lica otkrio je da je doista bilo tako. Pogledavao je siroti Gigi tko od njegovih suigrača idući ide pucati i čudio se zašto svi jure i skaču na njega.

Garethu Southgateu, pak, sve je bilo jasno. I da su izgubili finale i da njegova strategija penala nije upalila. Da, i tri dana nakon finala Eura stručnjaci i navijači raspravljaju kako je moguće da 19-godišnji Bukayo Saka prvi penal u seniorskoj karijeri puca u petoj seriji finala Eura!?

Izbornik je odgovornost preuzeo na sebe, izvođače je, kaže, odredio sam, i to prema uspješnosti na treninzima. A svaki dan su vježbali penale.

No, ta metoda odabira izvođača nije uobičajena. Pojasnio nam je to Nikola Jurčević (54):

- Kao trener znaš, imaš uvid tko je bolji, tko lošiji pucač. Ali jako je bitno čuti igrače kako se osjećaju u tom trenutku. I uglavnom se to radi na dva načina: pitaš tko je spreman pa oni dižu ruku ili čitaš imena igrača koji želiš da pucaju pa se oni izjašnjavaju osjećaju li se spremnima ili ne. Jer psihološki je moment pritom jako važan. Vrlo je rijetko da trener izdiktira tko će pucati i nikoga pritom ništa ne pita. Ja se s tim nisam susreo.

Pa dobro, je li ikad neki igrač odbio pucati, na izravno pitanje trenera rekao da nije spreman?

- Susreo sam se s tim da igrač nije spreman. Pa ako i ne kaže izravno, vidiš to po govoru tijela ili kad, recimo, pitaš tko želi pucati i očekuješ da se on javi, a on ne diže ruku...

Uspješnost na treninzima, dakle, uopće nije pouzdana metoda.

- Southgate se pouzdao u statistiku s treninga, ali od nje je minimalna korist jer posve je drugačije pucati pred punim stadionom, kad je ulog ogroman...

Pa zašto onda uopće vježbati penale na treninzima?

- Da možeš kasnije, kad te pitaju jeste li vježbali penale, reći da jeste, haha! I u Ćirinoj reprezentaciji (Jurčević je igrao na Euru 1996., nap. a.) znalo se da je Šuker prvi izvođač, a na kraju treninga dan-dva prije utakmice svatko bi izveo po dva-tri penala. I što, moglo se dogoditi da se Šuker zafrkava, pokušava Panenke ili nešto, pa da statistički netko ima puno veću uspješnost od njega na treninzima.

Konkretno, Hrvatska je triput na velikim natjecanjima izvodila jedanaesterce. I Zlatko Dalić u Rusiji protiv Danske i Rusije, kao i Slaven Bilić 2008. protiv Turske imali su isti princip.

- Pred očima imaš igrače koji imaju najbolju tehniku, koje želiš da pucaju, i onda ih je Slaven pitao jesu li spremni. Nitko nije odbio... - kaže Jurčević, koji je bio u Bilićevom stožeru.

U tom šokantnom porazu u četvrtfinalu Eura od Turske prvi izvođač Modrić imao je 22 godine i promašio je, pa je Srna (26) zabio, pa su Rakitić (20) i Petrić (27) promašili.

Deset godina kasnije Hrvatska je na penale pobijedila Dansku, pri čemu su pogodili Kramarić (26), Modrić (32) i Rakitić (30), a promašili Badelj (29) i Pivarić (29). Te u četvrtfinalu Rusiju, kada su zabili Brozović (25), Modrić, Vida (29) i Rakitić, a promašio je Kovačić (24).

Dakle, kad je Hrvatska ispala od Turske, prosječna dob izvođača jedanaesteraca bila je 23,75 godina. Protiv Danske pucači su imali 29,2, a protiv Rusije točno 28 godina

Southgate je napravio još jednu stvar koja se, tvrdi Jurčević, ne radi:

- Uveo je s klupe dva igrača samo zbog penala. Kad to napraviš, onda moraš pogoditi. A njemu su i Rashford i Sancho promašili. Ktome, ni jedan od njih nije se naigrao na Euru i vjerojatno su bili nezadovoljni, emotivno prazni. Nitko neće odbiti ući u igru u finalu ili pucati, ali nije im glava bila čista.

Upozorio je Nikola na još jedan detalj:

- On je tu zamjenu napravio kod prekida, kad je Italija imala korner, a mogao je koju minutu ranije. Od najmlađih uzrasta se uči da se zamjene ne obavljaju kad suparnik ima prekid. Izvadio je Walkera i Hendersona i moglo se dogoditi da primi gol jer Rashford i Sancho nisu neki skakači. Također, primjetio sam kako je kod Engleza bila nervoza prije izvođenja, nesigurnost, pogledavao je prema igračima pa u svoj papirić...