'Zlatko je napravio jedno čudo, sad radi novo. Ma nije ovo sve'

Oduševljen sam jer je to bila demonstracija moći. Vrlo brzo riješili smo problem i ostaje nam čestitati Daliću i njegovoj momčadi jer su uistinu djelovali autoritativno.

Rakitić nije u natjecateljskoj formi, ali njegova prisutnost puno znači. Vidi se koliko znači cijeloj reprezentaciji, koliko unosi sigurnost, kako ga gledaju ostali suigrači, ipak je on igrač Barcelone.

Perišić je svjetska klasa, možemo biti sretni što ga imamo. Hvala Bogu, ništa nije umanjilo veliku pobjedu, šteta što nije zabio taj gol.

A Petković? On je znalac... Mora samo naučiti to ponavljati iz utakmice u utakmicu, a ne sad živjeti na ova dva gola na Poljudu. Fenomenalnu utakmicu odigrao je u Slovačkoj, pokazao je da je klasni napadač. Gol petom genijalan je potez mudrog centarfora.

Što reći o Poljudu? Opravdao je tradiciju, Split je nogometni grad i svi su se pokazali kao pravi džentlmeni. Možemo biti ponosni na sve. Nismo imali nikakvog razloga plašiti se.

I u Walesu ćemo svakako odigrati veliku utakmicu, ali nama više ne treba ništa. Ma mi smo ovom pobjedom već unutra, na Europskom prvenstvu. Možemo izgubiti obje utakmice do kraja, vjerujte mi na riječ, ali ćemo otići na Euro.

I dan danas živim svaku loptu, svaki duel, svaki detalj, osjećam se kao dijete kad sam se veselio uspjesima svih naših momčadi. Osjećam se kao kad sam prvi put sjeo na klupu reprezentacije, sad znam koliko sam star.

Dalić je vratio reprezentaciju narodu, vratio ju je opet u Split i zato mu skidam kapu do poda. Već je napravio jedno čudo, sad radi novo. Napravit će on još čuda, vjerujte mi to. Nije ovo sve.