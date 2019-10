'Moja misija je bila Hrvatska u Splitu i ovo nije zadnji put...'

Hrvatska reprezentacija slavila je nad Mađarskom 3-0 na Poljudu u krasnoj atmosferi nakon osam godina od posljednje natjecateljske utakmice na ovome stadionu.

'Ovo je moja misija'

- Nakon Svjetskog prvenstva sam sebi sam postavio dva cilja: Hrvatska u Splitu i Hrvatska na Europskom prvenstvu. Jedan sam ostvario, a ako ostanem izbornik, trudit ću se da dovedem češće reprezentaciju u Split - tvrdi izbornik.

- Hrvatska je dobila kompletnoga igrača u Bruni Petkoviću. On ima tehniku, visinu, skok, osjećaj za gol. Samo se bojim da ga ne prebaci. Ne smije živjeti na ova dva gola s Poljuda, nego mu to mora biti svakodnevica. Samo neka ovako nastavi - hvali Petkovića izbornik.

- Luka Modrić je bolje slavio gol ovdje nego li na Svjetskom prvenstvu. Nakon utakmice nam je rekao da ovakvu atmosferu nije osjetio ni u Real Madridu - tvrdi izbornik.

- U drugom dijelu smo mogli možda zabiti još koji gol, ali smo čuvali energiju za narednu utakmicu - kaže Dalić.

- Moramo ići korak po korak, osigurati EP, ali sigurno da Hrvatska ima kvalitetu napraviti nešto na njemu. Ako Bog da da još do tog prvenstva nađemo 2-3 igrača koji će dati jednu novu snagu, ali i da sačuvamo "senatore", kako ih mi zovemo. No, prvo se trebamo kvalificirati da ne poletimo previsoko - prizeman je Dalić.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Trebamo još jednu pobjedu

Kako se ne bi ponovio Azerbajdžan, Hrvatska će se odmah koncentrirati na Wales koji slijedi u nedjelju.

- Ne želimo naravno da se to ponovi. Mi ćemo se odmah okrenuti novoj utakmici, iako nije lako, igrači se ozljeđuju kada igraju dvije utakmice u tri dana - govori izbornik pa dodaje kako ne obraća pozornost na to kako drugi igraju:

- Sve ovisi o nama. Trebamo 15 bodova, znači još jednu pobjedu i već u nedjelju idemo po nju.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

'Hvala, Dalmacijo!'

- Mislim da se nikada utakmica Hrvatske nije igrala u boljem ambijentu. Dalmacija, Hrvatska hvala na ovome sjajnom ambijentu. Bez ružnih povika, bez pirotehnike. Ovo je dokaz da samo zajedno možemo nešto napraviti. Nogomet čini čuda - započeo je izbornik Dalić.

- Možda smo malo pali u drugom poluvremenu, ali to sada nije bitno, pobijedili smo - priznao je izbornik.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Nije ljut na Perišića

Ivan Perišić promašio je penal s kojim je Hrvatska mogla ići na 4-0, no izbornik nije ljut.

- Luka je trebao pucati penal, ali je prepustio to Ivanu. On je pucao lijevom nogom, iako igra s obje, no nije mi rekao zašto je pucao lijevom. Nema veze - tvrdi Dalić.

- Postoji razlika između reprezentacije i kluba, moram čuvati "kuću", ako me razumijete. Mi moramo biti zajedno. Igrači i koji ne igraju previše u klubovima, večeras su bili sjajni. Rebić je bio možda i najbolji igrač na terenu, Rakitić isto odličan.

- Sigurno je da i Vlašić i Brekalo nama nose veliku energiju, uz igrače koji se poznaju u dušu kao Rebić i Perišić. Sigurno da ta kohezija ima utjecaja u mom izboru prvih 11 - kaže izbornik.

Vatreni uz Dina

- Vatreni se priključuju dobrim željama u potrazi da se potraga nastavi i da se kapetan Dino vrati doma - za kraj je rekao izbornik i zaslužio pljesak press rooma.