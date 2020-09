Dalić je večeras dobio potvrdu da bez Luke i Rakete - ne može!

Debakl u Portu ne mora biti toliko tragičan ako iz njega izbornik Dalić i igrači izvuku pouke. Dalić nije mogao računati na dvojicu važnih igrača, ali svejedno je to moralo biti bolje izdanje protiv europskih prvaka...

<p>Tri zicera Portugalaca zaustavio je okvir gola, tri je zaustavio Dominik Livaković, i to je bila jedina razlika u odnosu na otvaranje Lige nacija prije dvije godine, kada je Dalićevu momčad deklasirala Španjolska u Elcheu s čak 6-0.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska trenira uoči Portugala</strong></p><p>Samo je splet okolnosti spriječio Portugalce da i oni večeras ne napune Livakovićevu mrežu do kraja, i to bez Ronalda!? Zaustavili su se na četiri postignuta gola i što je najgore od svega, to je najbolja vijest iz Porta večeras. </p><p>Obzirom da ni u puno jačem sastavu u prošlosti Vatreni nisu uspijevali pobijediti Portugal, ne treba nas čuditi večerašnji debakl. Portugal je jednostavno kvalitetniji i jači, imaju širinu koju Hrvatska nema, i Santos u svakom trenutku može pronaći 11 raspoloženih koji će odigrati na maksimumu.</p><p>Za razliku od Dalića koji nema mogućnost nadoknaditi Modrića i Rakitića, Santos bez problema može i jednoga Cristiana Ronalda! A kad mu izostanu Perišić i Brozović koji su tek završili sezonu, kad se tome dodaju indisponirani Barišić i Rebić na lijevom te Jedvaj na desnom boku, ispada da su na koncu Dalićevi momci još dobro i prošli. </p><p>Portugal je lako držao posjed i čestim izmjenom pozicija unosio nered u redove Dalićeve momčadi, koja se nije uspijevala obraniti od utrčavanja iz drugoga plana. Jednostavno su držali posjed i čestim izmjenama pozicija unosili su zabunu u obranu Hrvatske, koja nije uspijevala zaustaviti utrčavanja iz drugoga plana. Ključ većine problema dolazio je iz veznog reda, koji se jednostavno nije mogao nositi s razigranim Portugalcima. Ni trkom, ni kombinatorikom, a pogotovo ne agresijom...</p><p><strong>Kovačić</strong> očito ima psihološku barijeru i ne uspijeva dobre igre iz Chelsea, u kome je uzgred budi rečeno proglašen i najboljim igračem sezone, ponavljati u dresu reprezentacije.</p><p>Dugo je živio u sjeni Modrića, Rakitića i Brozovića, no večeras je i bez njih u postavi opet podbacio. I to Dalića sigurno jako zabrinjava, prije svega zbog toga što bi Kovačić trebao biti jedan od nositelja igre reprezentacije u budućnosti.</p><p>On i <strong>Mario Pašalić</strong>, koji iza sebe također ima sjajnu sezonu, no i on je večeras podbacio, samo što Pašalić, za razliku od Kovačića, ima olakotna okolnost. Nije igrao na svojoj poziciji, a ovo mu je bio prvi nastup od prve minute, dok ih Kovačić iza sebe ima preko 50.</p><p><strong>Nikola Vlašić</strong> tražio je i za ovu akciju dobio Modrićevu 'desetku', a tim je hrabrim potezom najavio kako želi preuzeti jednu od glavnih uloga u reprezentaciji u post Modrićevoj eri. Obzirom da mu je izbornik Dalić dozvolio zamjenu broja, jasno je kako ga i on vidi u toj ulozi.</p><p>A kad tako misli Dalić, koji je od 22 susreta na klupi Vatrenih u početnu postavu svih 22 puta uvrstio Modrića, onda su stvari poprilično jasne. No uloga lidera za Vlašića je još uvijek preteška, iako je par puta opasno zaprijetio, večeras nije bio ni sjena Vlašića koji je briljirao u završnici kvalifikacija za Euro, na koje nas je svojim golovima praktično i odveo. Jednako tako mlad je i <strong>Josip Brekalo</strong>, koji je također pružao puno bolje igre kao i Vlašić, kad su uz sebe imali par starijih i iskusnijih igrača.</p><p>Što smo doznali večeras u Portu? Doznali smo da barem još neko vrijeme Dalić neće moći bez veterana Modrića i Rakitića koji donose toliko potrebni mir u sredinu terena, kao i da se samo kompletna i posložena Hrvatska može nositi s najjačim reprezentacijama Europe. Potvrdilo se po tko zna koji put da Dalić nema širinu, te kvalitetna rješenja na bokovima, ni Jedvaj ni Barišić očito nisu pravo rješenje i tu će Dalić morati posegnuti za nekim novim igračima.</p><p>No čak i više od same igre izbornika mora zabrinuti mlakost i igra bez trunke agresije, bez želje da se protivnika barem zaustavi, ako ga se već ne može nadigrati. Ovako mlakom i beskrvnom igrom ne bi dobili ni puno slabiju reprezentaciju od aktualnih europskih prvaka i osvajača Lige nacija, a za tri dana idu u goste svjetskim prvacima Francuzima...</p>