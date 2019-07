Dalić je zbog finalista Cope skoro dobio otkaz prije Rusije

Ožujak, 2018. Tih nekoliko sati u Miamiju moglo je zaustaviti i srušiti sve hrvatske snove i prije nego što je Svjetsko prvenstvo počelo. Dalić je visio o koncu jer su članovi IO-a razmišljali o otkazu koji je inicirao Zdravko Mamić, iako nije bio u SAD-u. A sve je zakuhao Peru, današnji finalist Copa Americe...

Priča je počela još tamo na Rujevici, kada je Finac Soiri u 90. minuti zabio za 1-1, potpisao Anti Čačiću otkaz i ostavio upražnjeno izborničko mjesto. Razjedinjena i nesložna reprezentacija bila je na dnu i nekoliko trenera odbilo je izborničku poziciju. Ne i Zlatko Dalić. Prihvatio je, iako su to bili trenuci u kojima nitko nije pretjerano vjerovao u uspjeh, dok su neki, ima i takvih, željeli reprezentaciji da sve izgubi.

Dalić je imao svega tri dana da pripremi momčad koja je morala pobijediti na gostovanju u Ukrajini pred 70 tisuća navijača. Uspio je, pobijedio, izborio dodatne kvalifikacije, tamo je eliminirao Grčku i gotovo, Hrvatska je na SP-u. Nakon izvlačenja skupina, tako to ide, Dalić je krenuo u traženje protivnika koji bi stilom podsjećali na one iz skupine. Tako je Senegal simulirao Nigeriju, a Peru Argentinu. Za ovo potonje bilo je mnogo podsmjeha u Hrvatskoj jer, kao, "tko su ti smiješni Peruanci, da bi simulirali Argentinu" i slično...

I tu dolazimo do ožujka. I Miamija. Hrvatska je, već po našem običaju, otišla pokazati Peruancima da Argentinu mogu simulirati samo na video-igrici i da će im, bez ljutnje, država ipak ostati sinonim za Machu Picchu, Cuzco i Svetu dolinu, a ne za nogomet. Ali, gle čuda, Peruanci su u tih 90 minuta očitali Hrvatskoj nogometnu lekciju. Anemična, spora i potpuno deklasirana Hrvatska izgubila je 2-0 i od potencijalnih Svjetskih prvaka, pretvorili smo se u "ajme, majko" reprezentaciju. Nije se u tom trenutku ni pomišljalo kako ćemo pobijediti Argentinu, već kako ne izgubiti od Nigerije.

Gore na tribinama sve su to gledali Davor Šuker, Ante Vučemilović Šimunović, Robert Markulin, Ante Kušulić i ostali... I zazvonio je telefon. S druge strane, tako su nam potvrdili svjedoci, bio je Zdravko Mamić. Koji je sve to gledao iz Hrvatske. Tema - smjena Dalića. Razlog: Hrvatska ne smije i ne može ovako izgledati. Reprezentacija s Lukom Modrićem, Ivanom Rakitićem i ostalima u najboljoj formi ne smije gubiti od Pera.

Znao se čak i nasljednik. Prema nekim informacijama to je trebao biti Robert Jarni. Situacija je podsjećala na najbolji triler. Ne oni filmovi u kojima bivši komandos, a danas zaljubljenik u ptice, riješava sve redom, već na filmove u kojima nemate pojma što slijedi. Dalić je nervozno hodao hodnicima, nije se znalo - ništa. Osim da su u tijeku pregovori o smjeni.

Šest mjeseci nakon Perua, Dalić nas je pozvao na vikendicu na roštilj. Slavilo se srebro iz Rusije.I dok smo, slaveći srebro iz Rusije, sjedili na prekrasnoj vikendici, u jednom se trenutku prisjetio te večeri u Miamiju.

- Prešao sam preko nekih stvari, ali nisam zaboravio. U Americi me nakon Perua smjenjuju, zovu telefonom i smjenjuju! Da, htjeli su me smijeniti! Nasreću, bilo je pametnih ljudi koji su to zaustavili. Puno je tih stvari... - rekao nam je tada Dalić.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Danas, kad se Peru pogirao s Čileom, baš kao onomad s Hrvatskom, i izborio finale Copa Americe, prvi put nakon 1975. sjetili smo se te priče. Priče u kojoj je Zlatko Dalić umalo ostao bez Rusije. A samim tim, vjerojatno i Hrvatska bez srebra. A mi bez ljeta naših života.

Flores, Tapia, Cueva, Yotun i društvo, danas vam je valjda jasno, sve su samo ne smiješna momčad. I ako bismo kome trebali zahvaliti na srebru iz Rusije, možda bi zahvalnica mogla otići i na njihovu adresu. Spustili su Hrvatsku na zemlju, pokazali da moramo itekako puno raditi, a situaciju oko izbornika doveli do usijanja. Kad smo sve to uspješno prošli, sve te krize, kad smo shvatili da nam se nitko neće sam predati, da za pobjedu treba ostaviti srce na terenu, kad smo ostavili Dalića na klupi, bili smo spremni krenuti za Rusiju... I stoga, hvala Peruanci za životnoj poduci.