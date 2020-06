Dalić kao Bjelica: Fenerbahče ga je zvao, ali izabrao je Hrvatsku

<p>Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Zlatko Dalić</strong> imao je zanimljivu ponudu kao i bivši trener Dinama <strong>Nenad Bjelica </strong>- turski velikan <strong>Fenerbahče </strong>htio je obojicu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Lovre Kalinićem</strong></p><p>I dok situacija s Bjelicom još uvijek nije razjašnjena i dogovor stoji u zraku, Dalić je Fenerbahče rezolutno odbio. Razlog je jedan, a to je da i dalje želi voditi <strong>Hrvatsku</strong>.</p><p>Obavio je preliminarni razgovor s <strong>Marijanom Kustićem</strong>, izvršnim direktorom HNS-a, i nije bilo nikakve dvojbe. Zlatko Dalić ostaje izbornik Vatrenih, vodit će ih u Ligi nacija kao i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru te na Euru 2021. godine.</p><p>Izbornik je ovih dana u Livnu, a najavio je da će ubrzo napraviti konferenciju za medije. Već duže vremena nije odgovarao na pitanja novinara pa će prilike sada biti i za to.</p><p>Također, u nadolazećem periodu trebao bi potpisati i novi ugovor s HNS-om. No, to je samo formalnost. Sam je rekao kako je spreman na smanjene primanja u ovom periodu dok nema utakmica, ali to će sve na koncu ovisiti o HNS-u.</p>