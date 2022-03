Dalić: Ma samo želim da u ždrijebu izbjegnemo Francuze! Stalno su nam tu nad glavom

Utakmica protiv Bugarske poslužila nam je da još jednom testiramo formaciju 3-5-2, ali i pokazala da bez najboljih igrača jednostavno ne možemo. Pa čak ni u prijateljskoj utakmici.

Hrvatska je uz puno muke privela kraju pripremni turnir u Kataru pobjedom nad Bugarskom (2-1). Priliku od prve minute dobili su igrači iz drugog plana pa je tako u odnosu na susret protiv Slovenije zaigralo čak deset novih igrača. Bila im je to šansa da se nametnu, učvrste svoju poziciju na popisu te se dobrom predstavom izbore za još više minute. No, to nije dobro izgledalo.

Obrana je ispadala, mučili smo se u posjedu, vezni red je gubio bitke na sredini, a Vlašić i Livaja bili su nevidljivi u napadu. Uz to, ovaj susret je pokazao da Mislav Oršić ne može igrati desnog beka. Shvatio je i sam Dalić da ne ide bez najboljih igrača pa je u nastavku uveo Kovačića i Perišića. Zaigrali smo odmah bolje, ali u 63. minuti Duje Ćaleta-Car dobio je drugi žuti karton, a minuta kasnije Despodov je zabio za vodstvo Bugarske. I napravio veliku glupost. Skinuo je dres prilikom slavlja, a kako je već imao žuti, dobio je novi karton i morao je iz igre.

Na kraju je izbornik uveo Modrića, Kramarića i Budimira pa smo uspjeli u potpunosti preokrenuti. Prvo je Krama u 76. minuti izborio penal kojeg je realizirao naš kapetan, a četiri minute kasnije Andrej je zavaljao pola Bugarske i lijepo zabio za konačnih 2-1.

Uz puno muke srušili smo Bugare, no dojam nitko ne gleda u prijateljskim utakmicama. Bila je to prilika za testiranje novih taktičkih postavki, svi su dobili priliku i to je ono zbog čega služe ovakvi pripremni turniri. Najbitnija je pobjeda koja nas je napunila samopouzdanjem, a gledajući sveukupni dojam, izbornik je zadovoljan viđenim u posljednjih osam dana.

- Ja sam jako zadovoljan svime što smo vidjeli u ovih osam dana. Završili smo pobjedom, teška, ali izborili smo je. Prezadovoljan sam, mislim da su i igrači. Bilo je bitno da ovo dobijemo i tako da završimo okupljanje. Sada ćemo sve analizirati. Završili smo naš teambuilding, okupljanje i druženje, sada idemo u pravu borbu koja slijedi u šestom mjesecu, a to je Liga nacija - rekao je Dalić u razgovoru za Novu TV.

Tko je oduševio, a tko podbacio?

- Mi moramo sve analizirati. Naravno da ćemo voditi brigu o tome tko je ostavio kakav dojam kada budemo radili novi popis. Žao mi je Škorića i Vide koji su se ozlijedili. Nemam nikakve zamjerke, dali su maksimum, netko manje, netko više, to je za analizu.

Kako je to izgledalo s novom formacijom 3-5-2?

- Mislim da je to okej, možemo igrati i možemo koristiti kada bude trebalo. Protiv jačih momčadi, pogotovo. Po meni, imamo formaciju 4-3-3 koju igramo jako dobro, imamo jedan od najboljih veznih redova na svijetu, moramo slagati po njima - rekao je izbornik.

Reprezentativci će se zaputiti svojim klubovima, a Dalić i delegacija HNS-a ostat će do petka u Dohi kada je u 18 sati po našem vremenu na rasporedu ždrijeb za Svjetsko prvenstvo. S Francuskom smo igrali finale SP-a u Rusiji, susreli se u Ligi nacija prije dvije godine dvaput i sve tri utakmice izgubili. Nije to sve, ples kuglica opet nas je spojio u Ligi nacija pa ćemo se susresti u lipnju. Ne treba dodatan razlog za shvatiti zašto ih izbornik želi izbjeći.

- Nemam velikih želja. Ždrijeb je nekad naklonjen, nekad ne. Želja je proći grupu, a tamo tko god da dođe. Ipak, htio bih izbjeći Francusku koja nam je stalno tu nad glavom. Bilo bi najbolje kada bismo igrali protiv reprezentacija iz Afrike i Azije. Znam da možemo i vrijedimo i mislim da možemo igrati protiv svakoga - završio je Dalić.

