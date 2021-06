Statistika kaže, panike nema. Hrvatska nikad nikad nije izgubila drugu utakmicu na velikim natjecanjima, ni na EP-u ni na SP-u. Omjer nam je šest pobjeda i četiri remija.

U petak u Glasgowu, u koji su "Vatreni" stigli danas, dan prije utakmice, trebala bi nam sedma pobjeda makar će se nešto pitati i Čehe koji su Euro, za razliku od nas, otvorili pobjedom nad Škotskom 2-0. Zadnji smo put igrali na Euru u Francuskoj 2016., kada smo dominirali, vodili 2-0, pa je završilo tek 2-2. I to je bila upravo druga utakmica. Potpisali bismo da sutra dobijemo bez velike dominacije.

POGLEDAJTE VIDEO: PRESICA ZLATKA DALIĆA I DEJANA LOVRENA

Zlatko Dalić trebao bi napraviti promjene u momčadi za sutrašnju utakmicu, Nikola Vlašić praktički je već unutra, a hoće li i Lovren, Petković ili netko treći, znat ćemo, to je najsigurnije bez iznimke, sutra sat i pol prije utakmice. Uz izbornika utakmicu je najavio i Lovren, što bi trebala biti potvrda da se on vraća u obranu, premda je stoper Zenita u zadnji trenutak zamijenio Perišića na presici. Ivanu nije ništa, ne brinite, već samo izmijenjeni raspored.

- Vrlo dobro se osjećam, pozitivan sam i na raspolaganju sam izborniku, a na njemu je da odluči - poručio je Lovren.

kako je vođa hrvatske obrane vidio istu s klupe protiv Engleske?

- Ne smatram baš da smo stajali blizu golmana, i protiv drugih u nižem bloku čekali smo svoje prilike. Pa i Francuzi su bili protiv Nijemaca u svom 16-ercu, Benzema i Griezmann na 30 metara. Mi imamo svoj sistem i viziju koju ćemo odraditi sutra i osjećam da će biti puno bolje.

Hoćemo li jurnuti ili strpljivo čekati?

- Trebamo to iznimno pametno odigrati i bez kalkuliranja ići na tri boda. Česi su u naletu, osvojili su tri boda i osjećaju se u komfornijoj situaciji, ali vjerujem u ekipu koju znam već godinama, nama kad je najteže, mi smo uvijek pravi i izaći će taj karakter. Nismo ekipa koja će gledati na drugog, jedino baš ako moramo. Gledamo svoju utakmicu, pa onda na Škotsku. Imamo sve u svojim rukama.

Gledate li vi igrači i druge reprezentacije?

- Pratimo svaku utakmicu jer nemamo u sobama što pametnije raditi. Možemo izdvojiti Francusku za favorita, pa Italiju, ali najveći favoriti su Francuzi po meni. Znaju što rade uz individualnu kvalitetu na svakoj poziciji, bezbroj odličnih igrača na klupi. Ali Italija radi fantastičan posao.

Kakav posao i plan sutra sprema izbornik?

- Svaki poraz teško padne svima i ostavi posljedice, pa tako i nama. Nije to lako podnijeti, ali znamo da je sve u našim rukama, atmosfera je dobra i zaista nam je nasušno potreban dobar rezultat da nas podigne. Optimist sam, ako me pitate zašto, uvijek sam. Bili smo ravnopravni s Engleskom i Belgijom, ponavljamo da je prema naprijed bilo slabo i ako to ne uspijemo popraviti to, nećemo dobro proći. Stoga idemo ofenzivnije, probati s dubinskim loptama, utrčavanjima i po bokovima jedan na jedan. Za sastav ćemo vidjeti, svi su zdravi osim Barišića, ali bit će promjena - najavio je Dalić.

Pogled na Češku?

- Česi iz bloka izlaze jako brzo sa šest-sedam igrača i to je njihova moć i snaga. Njihov izlazak s puno igrača naprijed daje nama prostor i na tome ćemo poraditi. Moramo u završnicu s puno više igrača i na tome ću inzistirati jer bez toga neće moći.

Je li se razbudio duh u igračima?

- Rekao sam da te svaki poraz načme i to je normalno. Dečki su svjesni da moramo ići na pobjedu, ne vidim probleme po tom pitanju, motivirani smo, spremni. Kad pogledamo situaciju, mi smo u gostima, bez navijača, dok Danska, Italija, Španjolska lete terenom kod kuće i čekaju utakmice i protivnike. To nije pošteno prema nama, zapalo nas je najteže moguće jer naši navijači ne mogu doći na Otok. No nema alibija.

Neće to biti ni vrijeme, vrući Rovinj Hrvatska je zamijenila prohladnim Glasgowom. Slično je bilo u Rusiji kada smo nakon Sočija igrali St. Peterburgu.

- Hvala na tom lijepom podsjetniku. I u Londonu je bilo prevruće i teško igrati, stajati na klupi. Mislim da će biti lakše i ugodnije igrati sutra. Vremenska razlika je sat vremena, danas ćemo trenirati i sutra dati sve od sebe kakvo god vrijeme bilo.