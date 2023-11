Dalić o ostanku na klupi: Možda je nakon Eura vrijeme za neke mlađe. Puno sam toga istrpio

Još jedan veliki rezultat Hrvatske reprezentacije, malo smo proslavili, ali idemo dalje. Igrači su sretni, zadovoljni, nisam očekivao ovako teške kvalifikacije i borbu do zadnje minute. Ostali smo bez mnogo važnih igrača, to se odrazilo na rezultat, a želimo li nešto napraviti na Euru, moramo biti bolji. Na kraju nas je sve, osobito mene, trgnuo listopad sa još većim motivom. Nismo prvi, nego drugi u skupini, to je mali problem, ali dobro, započeo je u Dnevniku Nove TV izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić

Bilo je tu uspona i padova, ali na kraju je Hrvatska izborila odlazak na Europsko prvenstvo 2024. godine te sad slijedi ciklus spremanja za Njemačku.

- Nemam puno sebi ili kome zamjeriti. Tim uvijek ima problema koje rješavamo putem, ali igrači nisu pokleknuli nakon listopada te su stali iza mene, a rekao sam da nakon toga imam samo još veći motiv i nikad nisam bio jači ni spremniji. Moramo biti kvalitetniji i bolji, ako nam se vrate Perišić i Kovačić bit ćemo bolji u kadru, ali moramo biti agresivniji, odlučniji, hrabriji, ne možemo samo čekati Luku i Brozovića da riješe. Mlađi igrači moraju preuzeti odgovornost, biti agresivniji. Što smo sada pokazali, nije dovoljno za napraviti rezultat na Euru. Sjetite se 'vatrenih' 2018. koji su igrali 10 godina skupa do rezultata - objasnio je izbornik.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Heroj utakmice protiv Armenije bio je Ante Budimir (32) kojeg neko vrijeme nije bilo među 'vatrenima', ali odličnim igrama u Osasuni ovaj ga se put jednostavno nije moglo 'zaobići'.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je Ante Budimir?

Pokretanje videa ... Tko je Ante Budimir? | Video: 24sata/pixsell

- Nije ga bilo nakon SP-a, a on je šutio i radio. On je primjer kako se treba ponašati, čekati svoju šansu i dokazati se na terenu. Nije potrebna vojska novinara i menadžera nego samo teren i rad. On je to napravio, pokazao se i bio veliko pojačanje, pravi profesionalac - jasan je Dalić.

Iako ga nije bilo ni na pretpozivu, za 'vatrene' je debitirao i Marco Pašalić (23). Nogometaš Rijeke pokazao je da može pomoći hrvatskoj reprezentaciji, a sad je na njemu da se bori za mjesto na velikom natjecanju

- Donosi ono što nama treba, a to je igra jedan na jedan, ići, stvarati višak. To je pokazao u Rijeci i što je sad pokazao jest da je igrač za budućnost, a tako treba nastaviti u HNL-u, biti bolji i kvalitetniji, a ako nastavi, imamo boljeg igrača - jasan je izbornik.

Bilo je tu i dosta rotacije na lijevom beku. Na kraju je tamo zaigrao i Joško Gvardiol (21), dok je protiv Armenije tu igrao Borna Sosa (25). Zbog ozljede je otpao Dario Melnjak (31), a Borna Barišić (31) ovaj je put bio na pretpozivu pa se i on mora potruditi za mjesto u avionu za Euro.

- Gvardiol je bio tu u Latviji, sad smo trebali više centaršuta i proboja. Nisam bio sretan s vraćanjem igre prema natrag s boka, trebaju mi hrabriji igrači koji će uputiti 15 centaršuta po utakmici. Sosa je dobro odigrao, ali mora biti još bolji. Žao mi je za Melnjaka, imamo tu i Barišića. U kontaktu sam s Ivanom Perišićem, dobro se oporavlja, ne mogu zamisliti reprezentaciju bez njega. Čekamo ga, vjerujemo u njega i vjerujem da ćemo biti kvalitetniji nego što smo bili - kaže Dalić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nakon oscilacija u kvalifikacijama, ono najvažnije je da Hrvatska sad ima mir jer su, barem ona prva, očekivanja ispunjena. Već je imao izbornik mnoge ponude nakon medalja na Svjetskom prvenstvu, ali ostao je na kormilu 'vatrenih'. Želi s Hrvatskom uspjeh na Europskom prvenstvu, a onda...

- Želim da ovih sedam mjeseci provedemo u dobrom radu i pripremi te da u Njemačkoj budemo onakvi kakvi trebamo biti. Da ponovno napravimo ponosnim naš narod. Mnogo toga sam odbio zbog Eura, bio sam u velikom pritisku i grču, a drugo me ništa ne zanima. Moja uloga izbornika nema cijenu, a što je sigurno jest da ću Hrvatsku voditi u Njemačkoj i da ćemo tamo napraviti sve da napravimo rezultat dostojan Hrvatske, a što će biti kasnije, možda je vrijeme za neke mlađe, s novom energijom i elanom. Istrpio sam mnogo toga, pogotovo nakon Walesa i Turske, ali sam postao još jači. Ono što je meni jako važno - d ame igrači slijede. U njemačko jće biti sedam godina. Ponos, čast, veselje i sreća. Hvala Bogu na toj šansi i mislim da je to sjajno - zaključio je Dalić.