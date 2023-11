A sad po ulaznice! Za posljednji bal najveće generacije ikad i lov na Lukino zlato. San koji traje...

Majice su bile tu, spremne. S napisom "Najbolji kad je najteže". I pozornica "Euro 2024". Zagrljaj, pjesma i pobjednički ples. Još jednom, 13. put od 15 mogućih otkako se Hrvatska osamostalila. Respekt, stvarno smo velesila.

"Hrvatska ne igra kvalifikacije, ona ih prolazi" napisao je jedan srpski novinar nakon pobjede "vatrenih" u Rigi.

Pokretanje videa ... Hrvatska izborila Euro 2024. | Video: 24sata/pixsell

Da, bilo je čupavo. Da, bilo je napeto, neizvjesno, dramatično, za one debljih živaca... Ma bilo je baš onako po hrvatski! Pa čak i u najlakšoj kvalifikacijskoj skupini ikad! Zašto bi to "vatreni" riješili na vrijeme kad može ovako kako je, rekli bi, slađe. Da Hrvatska postane tek 21. od 24 reprezentacije koje su osigurale Euro, s tim da ćemo zadnje tri doznati tek u ožujku.

Luka Modrić oprašta se nakon Eura?

OK, proslavimo, proveselimo se i nazdravimo, a već od danas: zovite rodbinu za smještaj i navala na ulaznice za Njemačku! Za posljednji ples najveće generacije "vatrenih" ikad.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U utorak je 20-ak tisuća navijača posljednji put s Maksimira mahnulo Luki Modriću. Jer maestru je 38, teško da će "vatreni" na proljeće igrati neku prijateljsku utakmicu u Zagrebu, a još teže da će Luka u 40. godini (9. rujna puni 39) zakoračiti u novi kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo.

I Daliću zadnje natjecanje?

Ako se oporavi na vrijeme za Euro, a trebao bi, i Ivanu Perišiću (34) to bi mogao biti oproštaj od reprezentacije, kao i Domagoju Vidi (34), koji je u posljednje vrijeme ionako više iskusni osigurač i vedri duh svlačionice nego što igra. A ne bi bila senzacija ni kada bi Marcelo Brozović (31) iz saudijske oaze poručio: "Ekipa, dosta je". Na kraju, možda će to i Zlatku Daliću, našem najuspješnijem treneru svih vremena, biti posljednji ples na najdražoj klupi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Vrijeme je za svježu krv, za neke nove snage - rekao je Dalić i potencirao dvojicu takvih:

Pašalić i Baturina su budućnost

- Marco Pašalić je došao u reprezentaciju s toliko energije, motiva i želje. Na treningu pokazuje koliko mu je stalo. Takve igrače hoću i trebam u reprezentaciji, a ne one koji dvoje bi li došli ili ne. On me s time kupio, i sve nas. Martin Baturina ima 20 godina, a nosi Dinamo. Drži sve sam, tako se dokazuje kao igrač i mjesto mu je u reprezentaciji. Bit će sjajno da damo šansu tim igračima da se nametnu i budu okosnica. Vrijeme je za njih, polako opet moramo praviti smjernu generacija kao nakon Rusije, ali vrijeme je da mlađi donesu novu energiju i život.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Baturinu je u Rigi uveo baš umjesto Modrića, u debiju, onako simbolično, jer taj mladić ima sve predispozicije da nasljedi Luku i Kovačića. Simbolično kao Lukino nasljeđe i inspiracija. Tu je i Luka Sučić, obrana s Gvardiolom, Šutalom, Sosom... je ionako mlada, ali prije toga, prije velike smjene, Zlatko Dalić mora pronaći napadača. Pravu špicu, killera.

U šest utakmica samo šest golova

Ante Budimir zaslužio je status junaka dana, tjedna, mjeseca, ali i njemu su 32 godine. A "vatreni" su, izuzev utakmica s posljednjeplasiranom Latvijom, zabili šest golova u šest utakmica Turskoj, Walesu i Armeniji. Da, samo šest.

Možda se do lipnja nametnu Dion Drena Beljo, možda Roko Šimić, Bruno Petković će valjda biti zdrav i u formi, Budimir je tu, ali golovi fale.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Iskreno, puno toga moramo popraviti, doraditi u igri ako želimo ponovi Rusiju i Katar. Moramo biti puno boji. Moramo biti efikasniji, zabiti, šanse stvarati... Puno pimplamo lijevo-desno, bez udarca i ubačaja. Moramo biti okomitiji, ubojitiji. Imamo posjed, ali treba upadati u prazan prostor i biti opasniji - naglasio je Dalić što gaa tišti, a i Modrić je nakon trijumfa priznao:

Modrić: Moramo popraviti puno stvari

- Ima još stvari koje moramo ispraviti. Nisam zadovoljan s dosta stvari, ali vjerujem da kad se vrate neki poput Matea, nadam se da će se spremiti i Perija, nadam se da će to biti bolje. Moramo ispraviti dosta stvari, možemo bolje, ako želimo igrati važnu ulogu na Euru, morat ćemo puno bolje.

No, u Njemačkoj će "vatreni" imati nevjerojatnu podršku navijača, a baš kako kaže Dalić:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Mi se uvijek mučimo u kvalifikacijama i kad se dovedemo do toga da odlučuje zadnja utakmica, na velikom natjecanju budemo odlični.

I tu se vraćamo na onu ljubomornu, ali i punu divljenja konstataciju srpskog novinara:

- Hrvatska kvalifikacije ne igra, ona ih prolazi.

Prošli smo i ove. Zato nazdravite, proslavite i u lov na ulaznice! Da još jednom na velikom natjecanju ispratimo našu najveću generaciju. San o Lukinom zlatu nitko nam ne može uzeti.