Dalić nakon remija: Primili smo gol iz kornera koji nije postojao

Šteta je zbog zadnje minute, kornera i gola koji smo primili. Jer iz kornera koji nije postojao... To mi je žao. Dominirali smo cijelu utakmicu, imali smo posjed, imali smo kontrolu. Možda nismo stvorili puno šansi, ali bio je naš posjed, bila je kontrola, falilo je malo bržeg okretanja strana. Ali sam zadovoljan s ovim što smo danas pokazali. Puno volje, puno htijenja i mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Evo samo da taj gol nije pao u zadnjoj minuti, rekao je izbornik Zlatko Dalić nakon remija Hrvatske protiv Slovenije 1-1 u Dohi.

Imamo još jednu prijateljsku utakmicu za probati istu formaciju.

- Naravno, zato i jesmo tu da provjerimo, da vidimo, da i mi dobijemo neke odgovore. I da s nekim stvarima raskrstimo što i kako i da dobijemo ono što hoćemo. Da imamo čistu situaciju u šestom mjesecu.

Igrali smo s tri stopera. Što ste dobili od njih, a što je nedostajalo?

- Defenziva je bila dobra s njihove strane, bili su dobri i odgovorni. Ono što sam ja htio više od njih je da više sudjeluju u igri. Da ulaze u prazan prostor. Malo smo tu bili nesigurni, tu je falilo rizika, njihove dubine. Na treningu je bilo puno bolje, ali razumijem, to je utakmica prvi put. I malo smo više očekivali da preko toga, preko naših stopera koji su zaista moćni, mi možemo stvoriti višak, ući u igru, kao što je Duje napravio kod gola, takav pass, tako otvoriti stranu. Nismo to dovoljno dobro radili, na treningu je bilo puno bolje nego danas.

Pongračić?

- Odigrao je dobru utakmicu, dobro je iznosio loptu i kontrolirao je.

Vezna linija je bila dosta široko postavljena. I Modrić i Kovačić. Što ste time htjeli dobiti i jeste li to dobili?

- Htjeli smo širinu, i da oni dobiju loptu u prazan prostro, da budu bliže golu i da imaju okomicu. Tu su oni djelovali koliko su mogli. Kod njih je prisutan bio jedan umor, igraju non stop svaki tjedan po dvije utakmice i htjeli smo ih odmoriti na jedan način pri kraju utakmice. Koliko su mogli istrčali su. To je bilo u puno situacija dobro, ali smo naišli na protivnika koji je bio zatvoren i blokiran s gotovo devet igrača. Teško je to bilo probiti. Jakić je bio zamišljen kao njihov osigurač, kao čovjek koji će biti taj koji zaustavlja akcije, koji ide na reakciju kad se lopta izgubi. To je dobro radio, ali falila mu je bolja kontrola lopte. To nije ono što radi Brozović. Ali Jakić to radi vrlo dobro u fazi obrane, pomaže, zatvara i njemu je to prva, druga utakmica i od njega očekujem više u toj fazi građenja igre i to je ono što je malo falilo.

Jakićeva prva predstava u dresu 'vatrenih' od prve minute?

- Jakić igra u Eintrachtu non stop. Ipak, vidjela se mala nesigurnost. Njegov je zadatak bio defanzivan, da zatvori Luku i Kovu. Falio mu je bolji prijenos lopte, no mislim da je mala trema razlog tome. S utakmicama će biti bolji.

Modrić je u jednom trenutku ušao u sredinu. Je li to bilo po vašoj komandi ili to on samoinicijativno?

- Gledajte, Luka i Kova su igrači koji imaju osjećaj, koji znaju što mogu. Njima treba pustiti cijelu kreaciju i njihovu slobodu igre da naprave što mogu.

Kramarić je pokazao koliko se inteligentno kreće među linijama, što kažete na igru Budimira?

- Ovo je za Kramarića najidealnija pozicija. Kada igramo s dva napadača da je on taj iza, da koristi taj prazan prostor. To je za njega izmišljeno. Ulazi u prazan prostor, prima tu loptu uvijek gotovo sam. Možda se više puta trebao krenuti prema naprijed, biti okomitiji, ali da je gol i on to radi jako dobro. Imali smo par puta problema da su obojica odlazili od lopte i to nismo htjeli. Htjeli smo da ako Budimir dođe da Kramarić ode. To nismo dobro radili. Falilo je toga, trening je bio puno bolji. Ali nisam ja nezadovoljan. I ono što mi znamo, što hoćemo, Kramarić ima svoj način igre, Budimir je bio klasični centarfor koji je sačuvao koju loptu. Možda je previše izlazio po nju, to sam mu malo zamjerio. Ne treba on doći na centar po loptu i ne vrati se natrag. To samo sebi napravi štetu, a ne puno nama dobiti, ali on traži igru. Žao mi je što nije iskoristio sjajne centaršuteve Perišića. To je ono što od njega tražimo. Bilo ih je četiri, pet sjajnih i u prvom poluvremenu je to morao iskoristiti.

Ivan Perišić je bio najsvjetlija točka danas, poziciju koju igra igra fantastično u Interu.

- On se danas pokazao jako dobro. Mi smo zamislili da odigra nekih 70 minuta, na toj poziciji, ali znamo da je tu i Sosa vrlo dobar. Radit ćemo rošade i kombinacije. Ivan je bio fenomenalan, probijao je stranu i zatvarao... Žao mi je da ti centaršutevi nisu urodili plodom, ali i on je morao reagirati bolje kad je pet, šest puta došao do peterca, da vrati povratnu loptu i da imamo čistu situaciju. Bilo je dobro, ali šteta je gola u zadnjoj minuti.

Bugari? Hoćete li mijenjati sastav?

- Hoćemo, promijenit ćemo cijelu ekipu, staviti cijelu novu momčad i dati dečkima šansu. Moramo kao stožer dobiti odgovore na neka pitanja. S nekim igračima vidjeti "je li" ili "nije", vidjeti hoće li se nametnuti ili odmetnuti...

Što kažete na katarske klimatizirane stadione?

- Zato smo i došli tu da sve skupa vidimo. Prazan stadion malo nas je podsjetio na koronu.



