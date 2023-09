Dalić: Naša košarkaška repka se raspala jer nema kult kao mi, biralo se tko će i kada doći...

U sklopu 12. sarajevskog simpozija posvećenom sportu – SimpoSar – posebno priznanje za najbolji savez u regiji dobio je Hrvatski nogometni Savez, koji je održao i posebnu panel raspravu o fenomenu hrvatskog nogometa na kojoj su sudjelovali predsjednik Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić, direktor Stipe Pletikosa i glavni instruktor Petar Krpan.

- Tajna našeg uspjeha je dobar tim ljudi koji rade u Savezu, od najmlađih kategorija do seniora. Dolazak Zlatka Dalića je bio pun pogodak, u pet godina osvojili smo tri medalje u prvom redu zbog velikog zajedništva. Bez zajedništva nema ni rezultata, a mi smo skupa od početka do kraja svakog okupljanja – kazao je Marijan Kustić.

Gospodine Daliću, ušli ste u svlačionicu s puno velikih igrača kao relativno anoniman trener. Kako ste ih pridobili?

- Pet i pol godina živimo najbolje nogometne dane, tri medalje na velikim natjecanjima djeluju nestvarno, nećemo tako brzo biti svjesni što smo napravili. Moj dolazak je bio brz, imao sam dva dana za odluku, imao sam kratko vrijeme da izgradim odnos koji je svaki put sve bolji, pun povjerenja u njih i vjere, kao i njih u mene i moj stožer. Bilo me strah, ali kao što kaže predsjednik, bez zajedništva nema ništa. Imali smo jedna trening u Ukrajini, nisam mogao ništa nego pričati s njima. Pobjeda mi je dala mogućnost rada dalje, igrači su imali povjerenja i sigurnost. S tim je došao i rezultat i povjerenje. Mi smo sva iskakanja rješavali u tišini, ljudi koji se nisu uklapali su otpadali, ali nikoga mi nismo otpisivali, svatko je otpisivao sam sebe. Ovo nije klub, ovo je drugačija priča, ovo je obitelj koja ima isti cilj i živi zajedno. Možda smo ranije, recimo 2008. imali i bolju reprezentaciju, ali nismo napravili rezultate. Na moju sreću imam Luku Modrića koji sve to s nama drži, ali nema uspjeha bez sloge i podrške. Svi dolazimo sretni na okupljanja i to traje - rekao je Dalić.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Stipe, koliko je važno da veliki igrači koji stavljaju ego u stranu pomažu mladim igračima?

- Zlatko je iznio svoju ideju nama starijima, meni, Čarliju, Oli, Mandži... Iskustvo poraza, recimo protiv Turaka, naučilo nas je kako pomoći novim generacijama. Igranje za reprezentaciju nosi puno više pritiska, puno više emocija i treba im pomoći. Naša najveća snaga je to što smo pomogli igračima da steknu što više samopouzdanja, što smo im dali veliku podršku jer naši igrači dolaze iz najvećih i najboljih sustava. Puno više se nakon Eura radi na treninzima na kompetitivnosti, na radu s loptom, što njima kao natjecateljima budi poseban motiv - rekao je Pletikosa.

Gospodine Krpan, vi ste glavni instruktor za sve uzraste u Savezu. Od 23 u Rusiji 22 su prošla sve procese u omladinskim kategorijama reprezentacija. Ranije je bilo puno problema u tom segmentu, je li ustroj i rad u tom segmentu garant rezultata i u budućnosti?

- Samo Rakitić nije prošao sve, on se priključio u U-19 reprezentaciji. O našem sustavu se može pričati puno, mi smo podijeljeni u županije, svaka županije ima instruktora, potom imamo četiri središta u kojima su instruktori koji prate svako dijete od 12 godina pa dalje. Mala smo država, svako dijete je bitno..., zato ćemo sad u županijama imati i županijske instruktore za fizičku pripremu... Od 14 velikih natjecanja Hrvatska je bila na 12, jedan Mundijal i jedan Euro smo propustili... - rekao je Petar Krpan.

Nogomet je zbog dobrih rezultata u idealnoj situaciji da nema problema sa selekcijom, jako puno djece želi u nogomet, Marijane, pitanje je imamo li kvalitetnih trenera koji će s njima raditi?

- Kod nas se djeca identificiraju s idolima, svi hoće biti Luka, Ivan, Joško... MI intenziviramo rad s najmlađima, sustavan rad će donijeti rezultate. Nama je bitno djecu ugurati u sport, najbolji i najtalentiraniji će izaći, ali važno je da se djeca bave sportom. Talenata ima, odlazili su i Boban i Šuker... odlaze i dolaze novi. Važno je da se održava rad, pogotovo da se uključuju ti bivši igrači i da šire tu zajedničku priču... Imamo i puno djece i vani, radimo dobro, u svim selekcijama imamo dobre rezultate, a seniori su pokazatelj kvalitete i kontinuiteta rada - rekao je Marijan Kustić.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Gospodine Pletikosa, kako Savez napreduje?

- Kad od 211 članica krovna organizacija pokazala je baš naš pilot projekt, kako mi to radimo, kao najbolji. Zadovoljstvo je veliko, ali i mi pokušavamo implementirati globalna iskustva. Danas je situacija zahtjevna, danas su djeca premekano odgojena, nama je cilj dati svakom djetetu šansu, ne želimo se ograničiti na malu skupinu djece. Nikad ne znaš ispod kojeg kamena se krije kakav dragulj. U toj komunikaciji s klubovima tražimo da i oni rastu, da ulažu u razvoj djece, trenera, infrastrukture - rekao je Pletikosa.

Gospodine Daliću, bez obzira što ste najuspješniji sportski trener u Hrvatskoj, uspijevate se nositi s kritikama mediokriteta na društvenim mrežama?

- Teško se nositi s neopravdanim kritikama i komentarima koji nemaju podlogu. Ja sam se uspio odmaknuti, zanemariti, to je zločestoća i zloba, a ako bih se ja bavio time otišao bih u krivom smjeru. Ne želim preko medija rješavati ništa, nisam dao nijedan loš komentar, nisam se svađao, rekao ružnu riječ, jer to vodi u krivim smjeru. Ćiro mi je rekao da je bolje izgubiti od novinara 1-0, nego pobijediti 10-9, jer si devet puta izgubio. Mi se moramo veseliti uspjesima i rezultatima, puno je više onih koji se raduju s nama. Nakon tri medalje koje sam osvojio ja sam na vrhu, ali puno je ljudi koji su u tom sustavu, ljudi koji su meni stvorili gotove igrače, Modrića, Rakitića, Mandžukića..., tim ljudima treba zahvaliti i dati im na važnosti, a ne obazirati se na komentare, jer oni to hoće, to je njihova hrana - rekao je Dalić.

Kako biste ocijenili vaš rad kao izbornika?

- Ranije sam radio sam, jer sam tako naučio u klubu. Nakon Eura sam shvatio da tako ne ide. Izgubili smo od Španjolske, nije to bila Hrvatska kakva bi trebala biti. Obavio sam razgovor s Lukom i predsjednikom, shvatio sam da to nije bilo dobro i da se moram mijenjati. Naučio sam na svojim pogreškama, ispravio sam ih, kompletirao stožer, dao im veće ovlasti, došao je Stipe, nakon toga sve odluke koje donosim donosim s njima. Oni znaju više nego ja sam. Ja sam se okružio ljudima koji su igrali vani, jer ja nisam, taj moj stožer radi strašan posao, sve probleme koji se dogode tijekom okupljanja oni rješavaju. Garantiram da je hrvatska reprezentacija po svemu najuređenija na svijetu, po odnosima, kvaliteti, to mora biti primjer odnos. To su igrači koji imaju stotine milijuna, ali svi su u istom cilju i imamo zbog toga i rezultate - kazao je Dalić, a Stipe Pletikosa se nadovezao:

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Ono što je Zlatko uspio napraviti je da u 36 dana u Kataru nije bilo nijedno kašnjenje na obroke, treninge, sastanke, nijedan incident, s tim da su igrači imali prostor za individualni rad i 90% igrača je radilo. Nakon Brazila bilo ih je 12, nakon Argentine 14 na individualnom treningu... - dodao je Pletikosa.

Gospodine Daliću, što kada Luka ode u mirovinu, što nakon Luke, i treba li ga dozirati sada da traje što duže?

- Napravili smo smjenu, 18 novih igrača u Kataru u odnosu na Rusiju i opet smo osvojili medalju. Dolaze mladi. a njihova je sreća da odrastaju uz Luku,. Perišića, Kovačića, Brozovića, Vidu... Ja sam Luki predlagao da preskoči neko okupljanje i utakmicu, on nije želio. On ne želi doziranje, kao i Perišić, oni žele igrati sve. Kažemo da su svi isti, ali nisu, ovih 6-7 starijih mogu sve, mogu i pitati da ih se pusti i da preskoči, ali oni to ne koriste... Luka kad završi, može birati što će raditi u Savezu. Za iduću akciju ćemo uključiti još bivših Vatrenih, širimo obitelj... Oni su igrali više od mene, imaju bolje karijere, ja nemam problema s tim...

Gospodine Pletikosa, kako se održava kult reprezentacije?

- Svi izbornici, od najmlađih do najstarijih, imaju jedinstveni cilj, a to je održavanje kulta reprezentacije, a onda sve ostalo. Zbog ogromnih migracija stanovništva od ulaska u EU krenuli smo s 'projektom dijaspora' jer moramo napraviti sve da iskoristimo svakog zanimljivog igrača - kazao je Stipe Pletikosa pa se Petar Krpan nadovezao na istu temu:

- Mi smo već godinu i pol dana u ovom projektu, radimo jako puno u Americi, Australiji, svako zanimljivo dijete se prati, radi se s njima.. Pazi se na svaki detalj. Tako u Švicarskoj, Švedskoj, Austriji, Njemačkoj, plus turniri za dijasporu - dodao je Krpan.

Kako vi kao izbornik koji ima 20 i kusur različitih karaktera uspijete da u 116. minuti Luka trči kao da mu je 19 godina?

- Ako nisi krenuo s dna, ne znaš kako je to. Ja sam krenuo u Saudijsku Arabiju, u pustinju dvije godine. Danas to izgleda fantastično, ali što sam ja prošao da bih osigurao egzistenciju svoje obitelji... I nitko nije pitao bez mene... Bio sam ja 2007. i bahat, i bio u medijima i svađao se i to me lupilo po glavi. Promijenio sam se i danas nikad nismo dali nijednu negativnu kritiku u medijima. I ta priča da ne želim Srbiju, ali ne zato jer ih ne volim, nego zbog roga što su kvalitetniji od Škotske. Srbija ima al pari reprezentaciju s nama, ali nešto im fali. U Kataru sam sreo Piksija, s kojim sam igrao, i normalno smo pričali. Kome trebaju nesuglasice, sukobi, ja svima želim uspjeh. Mi smo se uspjeli posložiti, kod nas igrači na okupljanjima zaborave ambicije, klubove, novac... To ranije nije bio slučaj i zato smo ispadali u osminama finala. Ja ne želim biti showman na klupi, u Rijeci sam bio miran i nisam skakao, nisam prenosio nervozu na njih... Na poluvremenu ne vičem i ne galamim nego ih hrabrim. Oni imaju kvalitetu, svaka budala to može pokvariti, ali treba čuvati obitelj, društvo prijatelje i reprezentaciju. Da onaj koji dođe kao 23. i ne igra ni minute je sretan. I onaj tko nije tu i tko nije pozvan zna zašto je to tako. Kod nas nema ni političkih poziva, ni petorice po ključu i zato mi Luka vjeruje i daje sve od sebe. To je prava istina... Ja sam napravio 75 popisa, 99% javnosti je reklo da je to korektno... Ja za koji dan napravim popis i da nekog od vas pozovem nitko mi je bi zamjerio jer sam u proteklim godinama stekao povjerenje - kazao je Dalić..

Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Gdje se vidite u budućnosti i imate li izazov ili inspiraciju da povedete reprezentaciju zemlje u kojoj ste rođeni?

- Bože daj zdravlja, vidjet ćemo što će biti. Ja se ne mislim dugo baviti ovako teškim i stresnim poslom, ja bih htio uživati u životu. Neki žele sa 75 biti treneri, ali ne znam što im to treba. Mene novi izazovi vuku, imao sam ponuda klubova i reprezentacija, a moj motiv je Hrvatska i dok god budem imao motiv bit ću tu. BiH ima kvalitetu, ali treba joj zajedništvo. Nema ništa po ključu, nego po kvaliteti. I da svi u Banjoj Luci i u Mostaru i Sarajevu žele uspjeh reprezentacije. Ako mora pet ovih ili onih nema ništa od toga - rekao je hrvatski izbornik.

Kako ste transformirali reprezentaciju iz 2018. u 2023. godinu i zadržali rezultat, a mnoge su velike reprezentacije otpale i nestale sa scene?

- Drugi izbornici prije mene su gradili reprezentaciju za 2018. Ja sam je dobio gotovu, oni su igrali dugi niz godina skupa, imali su uspjeha i neuspjeha i njima je Rusija bila zadnja prilika. Oni su igrali deset godina skupa. Zato mi je Katar i draži jer sam je ja posložio s 18 novih igrača, ali ne bih to napravili bez kostura reprezentacije, bez igrača koji su tu bili od ranije. Oni su vidjeli doček, uspjeh, oni dolaze u Katar. Ja želim da igraju Gvardiol i Šutalo, dva mlada. I sa stožerom odlučim da igra stariji, iskusniji Lovren i pogodili smo. Ključ svega je da su stariji igrači tu i da se ponašaju maksimalno korektno. Ne može mlađi iskakati kad vidi starijega. Kod nas nema otkaza kao o košarci, košarkaška se reprezentaciju po mom mišljenju raspala zbog toga što nema kulta reprezentacije, biralo se tko će i kada dolaziti...

Predsjedniče, kako se Savez financira?

- Ima Saveza koji dobivaju iz budžeta više od nas, mi se 90% financiramo od vlastitih prihoda. Sada gradimo kamp vlastitim novcem na državnom zemljištu. Ja sam dobio uređeni sustav, nije sve počelo u mom mandatu. Ja sam nastavio graditi njihovu viziju, u suradnji sa Zlatkom i Stipom - rekao je Marijan Kustić pa dobio pitanje koliko lako je potpisati ugovor s Dalićem.

- Imam privilegiju da se družimo i privatno, pitam ga je li se on dogovara s klubovima da mu šalju ponude uoči sastanka sa mnom. Nema veze, ha, ha, ha.... Sa Zlatkom je lako, pa mi smo zadnji ugovor dogovorili na benzinskoj, na putu za jednu humanitarnu utakmicu. I znate što, i ostale reprezentacije poput Srbije ili BiH ima odličnih igrača, kao i kod nas. ali mi imamo zajedništvo. Nas je 60 u Katru bilo, nijedan krivi pogled. To se slaže godinama... A Luka, neka igra dok želi i nakon toga neka uzme moje mjesto predsjednika - rekao je Kustić.

Za kraj, gospodine Daliću, postoji li mogućnost da se igra regionalna liga u nogometu?

- Mišljenja sam da nema termina, previše se igra, reprezentacije i klubovi igraju po 70-80 utakmica. Ubacivati još nešto bilo bi pogubno. Iz košarke i vaterpola imamo iskustva bi ili bilo interesa... Možda bi bilo dobro da se preko sporta razriješe ti naši odnosi, da se ljudi zbliže, ali mislim da nema prostora za to...