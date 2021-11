Velika borba je bila, sretan sam i ponosan na hrvatsku reprezentaciju, na hrvatski narod koji je tu reprezentaciju prihvatio, ispratio i bodrio. I zbog toga su možda bile suze. Ne plačem baš puno, ali ovo danas mi je bio jedan od najljepših sportskih trenutaka u životu, rekao je izbornik Zlatko Dalić jutro nakon briljantne predstave naših reprezentativaca koji su osigurali nastup na Mundijalu u Kataru sljedeće godine. Jutro nakon slavlja emocije su se ipak malo 'slegle'.

- Lijep je ugođaj, ali nije nam bilo lako, ali smo uspjeli u svom naumu uz sjajnu podršku s tribina. Navijači nisu odustajali ni uz tu kišu, isto vrijedi za igrače, dali su sve od sebe i na kraju nas je nagradilo. Da, pobijedili smo nakon autogola, ali smo ga zaslužili te ostvarili naš cilj, zadovoljni smo zbog toga - rekao je Dalić u gostovanju na Hrvatskom radiju.

Do početka katarskog Mundijala ostalo je ravno godinu dana. Izbornik je napravio smjenu generacije, došlo je puno mladih koji polako preuzimaju glavne uloge, no moraju ostati čvrsto s nogama na tlu. Najbolji je primjer Joško Gvardiol koji je jučer iskreno rekao kako on još nije na popisu za Katar, iako je od svojeg debija (na Euru) propustio tek 20 minuta utakmice hrvatske reprezentacije.

- Mislim da možemo više i bolje, dolaze mladi, s novom energijom i snagom, ali oni trebaju pomoć naših senatora, kako bi što prije sazreli. Bilo je tu nekoliko kikseva u posljednje, ali nastup na Europskom prvenstvu to nije. Kad god bi se dogodio neki posrtaj, ja sam uvijek preuzimao odgovornost. Uz pomoć stožera, ispravio sam neke svoje greške i sada je dobra situacija, ali može to puno bolje. U kadru je 30-ak imena, ali svi će dobiti šansu za dokazivanje.

Jučerašnjom pobjedom Dalić je postao prvi izbornik koji je Hrvatsku vodio na trima velikim natjecanjima. Naravno, još nije postao jer je natjecanje godinu dana, ali da se takvo što ne dogodi bilo bi to ravno čudu. Došao je ugasiti Čačićev požar u listopadu 2017, a evo ga još s nama, četiri godine kasnije.

- Što god da sam napravio ili ću postići, ali za mene će Ćiro Blažević ostati trener svih trenera. Nisam očekivao ovako dug staž, kad sam preuzimao klupu Vatrenih. Moramo razmišljati tako da nam je cilj ne samo plasirati se, nego i proći skupinu na velikim natjecanjima. Na tom će se SP-u navršiti točno pet godina otkako sam izbornik, ali još uvijek imam motiva i želje - zaključio je.

Bilo je i ponuda kluba nakon srebra u Rusiji, no Dalić je posvećen samo hrvatskoj reprezentaciji.

- Ma, tko može platiti ovo jučer? Nema tih milijuna, ne možeš staviti cijenu na to. Isto vrijedi i za cijelo proteklo razdoblje od 2017. godine. Ja pamtim samo lijepe trenutke, ne zamaram se ostalim stvarima, bitni su mi navijači, pogotovo ovi sinoćnji.