Dalić neće mirno spavati: Čak petorica 'vatrenih' ozlijeđena, a Mundijal je pred vratima...

U 77. minuti derbija Milana i Juventusa (0-0) glavama su se sudarili Luka Modrić (40) i Manuel Locatelli. Naš maestro ostao je ležati, zavladala je tišina i zabrinutost na San Siru, a kad je ustao nekoliko minuta kasnije, navijači su ga pljeskom ispratili iz igre.

Hrvatski čarobnjak zaradio je hematom na jagodičnoj kosti pa je s ledom na licu otišao u svlačionicu. Luka je nakon utakmice primirio suigrače i rekao im da nije ništa ozbiljno, a optimizam je proširila i odluka liječnika koji ga nisu odmah poslali na pregled, već su ga uputili doma i poručili mu da na mjestu udarca drži hladne obloge.

No, nažalost, liječnički pregled u ponedjeljak poslijepodne donio je šokantne vijesti. Modrić je pretrpio dvostruki lom jagodične kosti, što znači da je klupska sezona za njega završila. Pred njim je operacija i oporavak, no naš kapetan trebao bi biti spreman za Svjetsko prvenstvo. Tamo će nastupiti sa zaštitnom maskom na licu, kakvu je nosio i Joško Gvardiol prije četiri godine na Mundijalu u Kataru.

Izbornik Zlatko Dalić bio je prepun optimizma nakon turneje u SAD-u i prijateljskih utakmica protiv Kolumbije i Brazila. Bio je zadovoljan formom naših igrača i onime što su pokazali. Samo su ozljede mogle pokvariti idilično raspoloženje, a to se, nažalost, i dogodilo. Posljednja dva tjedna za naše reprezentativce su kao iz noćne more. Što je turnir bliže, popis ozlijeđenih "vatrenih" sve je duži.

Luka Vušković (19) od 4. travnja je izvan stroja zbog istegnuća ligamenta koljena. Prvotne sumnje bile su da je riječ samo o zamoru 'materijala' nakon duge i naporne sezone za ovog mladića koji se u HSV-u isprofilirao kao jedan od najboljih mladih stopera na svijetu, ali kako su dani odmicali, pokazalo se da ozljeda nije tako bezazlena kao što se na prvu činilo. Bivši igrač Hajduka je na terapijama i izbornik Dalić nada se da će se vratiti na travnjak prije kraja sezone kako bi dostigao optimalnu formu do početka Svjetskog prvenstva. Mnogi ga vide kao neprikosnovenog u prvoj postavi i kao nekoga tko bi mogao obilježiti Mundijal u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Probleme s ozljedama imaju i naša dva igrača koja igraju preko 'bare'. Marco Pašalić (25) odsutan je od 13. travnja, dijagnosticirana mu je ruptura kvadricepsa. Nogometaš Orlanda se posljednjih nekoliko dana nalazi u Zagrebu, gdje odrađuje rehabilitaciju i nada se skorašnjem povratku na teren.

Napadač Dallasa Petar Musa (28) je, pak, propustio utakmicu protiv Seattlea nakon što je zaradio udarac na utakmici protiv Minnesote. Nije poznata priroda njegove ozljede pa, samim time, ni ostali detalji, kao ni kada bi trebao opet zaigrati.

Dugoj i iscrpljujućoj sezoni, u kojoj je odigrao čak 52 utakmice, danak je platio i najbolji igrač HNL-a Toni Fruk (25). Na početku godine slomio je košćicu u šaci nakon što ga je na treningu nagazio suigrač Justas Lasickas. Nije ga bilo nekoliko utakmica, a kada se i vratio, trebalo mu je neko vrijeme da uhvati staru formu. I kad je opet probudio čaroliju u sebi, na utakmici protiv Osijeka ozlijedio je leđa. Najviše je patila Rijeka, koja je izgubila od Varaždina i Dinama te remizirala s Hajdukom, pa sada, četiri kola prije kraja, zaostaje pet bodova za trećeplasiranim Varaždinom.

Fruk je za reprezentaciju debitirao u rujnu prošle godine protiv Farskih Otoka, nakon toga je skupio šest nastupa i zabio gol protiv Gibraltara. Zadobio je povjerenje izbornika Dalića koji ga vidi kao džokera s klupe, igrača koji može pokriti nekoliko pozicija, što je pokazao i u prijateljskoj utakmici protiv Brazila (3-1), kada je asistirao Lovri Majeru.

Ne zaboravimo niti Joška Gvardiola (24), koji se još oporavlja od loma tibije. Napredak ide puno brže od očekivanog i prognoze su da bi do kraja klupske sezone mogao skupiti koji nastup i samim time trebao biti spreman za Svjetsko prvenstvo.

Kada se uzme u obzir cjelokupno stanje, situacija nije nimalo dobra. Petorica važnih 'vatrenih' vode utrku s vremenom i izbornik neće mirno spavati do početka Svjetskog prvenstva.