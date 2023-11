Dalić: Nitko nije pokazao više od njega, istrpio je i šutio! A dva poraza dobro su nam došla

Zlatko Dalić odahnuo je nakon pobjede nad Armenijom i plasmana na četvrto uzastopno veliko natjecanje s hrvatskom nogometnom reprezentacijom.

- Čestitam igračima na plasmanu na Euro i navijačima na podršci. Teška utakmica, rekli smo da moramo osvojiti šest bodova i to je to. Pokazali smo karakter i odgovornost, bilo je teško, tako to ide kod nas. Hrvatska je ostvarila cilj i napravila veliki uspjeh, to treba biti uspjeh, sve preko je veliki plus. Još jednom svima čestitam - rekao je Dalić za Novu TV.

Pokretanje videa ... Hrvatska izborila Euro 2024. | Video: 24sata/pixsell

Prije dvije godine je plakao u Splitu kad smo srušili Rusiju, sad ipak nije.

- Ne, prošlo me to. Bilo je teško i napeto. Imamo 1-0 pa čekaš, strepiš, ali bilo je sve kako treba. Hvala Bogu da nam je dao šansu i da smo je iskoristili.

Je li pratio utakmicu Walesa i Turske?

- Nismo htjeli pratiti tu drugu utakmicu da ne ulazimo u nervozu, htjeli smo misliti samo na sebe, tako smo se postavili. Pobjeda je apsolutno zaslužena.

Što sad do ljeta?

- Pred nama je sedam mjeseci mira i selekcije, rasprave. Taj listopad dobro nam je došao da se resetiramo iz komfort zone. Idemo u Njemačku gdje nas čekaju deseci tisuća navijača. Hrvatska je pokazala vjeru, zajedništvo, domoljublje. Veliko veselje.

Luka Modrić rekao je da nije zadovoljan oko dosta toga u igri.

- Ima dosta stvari koje treba popraviti, vidjelo se da su igrači u grču i bilo je nezgodno. Treba napraviti analizu, sedam mjeseci je pred nama, ove kvalifikacije nisam ovako zamišljao da ćemo se boriti do kraja, ali ovako je još slađe.

Kako vidite strijelca pobjedonosnog gola i povratnika u reprezentaciju?

- Ante Budimir je odradio fantastične dvije utakmice. Prvo nije dao gol, sad ga je nagradilo. Rekao sam da tražim igrača za budućnost, ali nitko nije pokazao više od njega. Istrpio je, šutio, nije pričao za novine iako je bio prozivan da kaže nešto negativno. Uspio je istrpjeti Dao je gol i zaslužio to - zaključio je Dalić.