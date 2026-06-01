Hrvatska na Svjetskom prvenstvu kreće 17. lipnja protiv Engleske. Dalić ističe važnost obrane i kaže da nam je najjača karika. Prva utakmica je najteža, ali s vizijom idemo na Engleze
Dalić: Obrana je ključ svega, a SP nije samo umiranje u ljepoti
Svjetsko nogometno prvenstvo počinje 11., a Hrvatska prvu utakmicu igra 17. lipnja s Engleskom u 22 sata. Osim Engleske, 'vatreni' su u skupini s Ganom i Panamom. Prvo igra s Panamom 24. lipnja u 01.00 sati, a onda s Ganom zatvara skupinu 27. od 23.00 sata. Uoči početka prvenstva utakmicu s Englezima najavio je izbornik Zlatko Dalić u razgovoru s Boškom Balabanom.
Balaban je voditelj podcasta 'Podcast prvak' pitao je izbornika kako ćemo se postaviti protiv Engleza. Dalić je rekao kako je prvi susret vrlo važan na Mundijalu, a mi smo dobili odmah najtežeg protivnika iz skupine.
- Imamo, naravno, viziju u glavi što i kako ćemo. Posebno za tu prvu utakmicu koja je najvažnija, protiv Engleske.
Izbornik smatra da smo u obrani najjači.
- Tu moramo biti zaista kompaktni i dobri te dati sve od sebe u fazi obrane. To nam je najvažnije jer smo po rosteru najjači u obrani, a naprijed ćemo uvijek dati gol. Ovo je turnir, ovo nije umiranje u ljepoti, to je turnirsko natjecanje. Tu treba biti zaista oprezan. Imali smo Rusiju i Katar gdje nismo primali puno golova i to je važno.
