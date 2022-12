Dalić: Kako se zove, Irrati? Baš nas je iritirao. Kud će na nas? Nisu ga bezveze stavili da sudi

Polako se sliježu dojmovi nakon poraza Hrvatske u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine. Izbornik Zlatko Dalić u srijedu je pred novinarima na pitanja, a sve je zanimao njegov stav o penalu koji je dosuđen za Argentince.

Talijanski sudac Orsato dosudio je penal nakon što se Alvarez sudario s Livakovićem i pao. Svi su očekivali kako će Orsato provjeriti odluku uz pomoć VAR-a, to se ipak nije dogodilo. Zanimljivo je kako je prije četiri godine u na SP-u u Rusiji reprezentaciji Francuske dosuđen penal uz pomoć VAR-a nakon što je Perišić igrao rukom nakon kornera.

I tada je, isto kao i u utorak, u VAR sobi bio Massimiliano Irrati. On je tada sugerirao glavnom sucu, Argentincu Pitani da pobliže pogleda sumnjivu situaciju. Nešto za što se u utorak nije odlučio.

'Svaki izbornik ima nekog suca koji mu je obilježio mandat, je li to u vašem slučaju VAR sudac Irrati, koji je bio u VAR sobi u finalu u Moskvi?', upitao je naš novinar Dubravko Miličić izbornika, koji isprva nije shvatio da ne misli na Orsata.

- Kad će me pitati za koju godinu, to bi bio Orsato. Bio je arogantan, isključio je Mandžukića, a što je čuo što je rekao. Isti je bio VAR sudac Irrati?! Pa kud će na nas opet... Nisam to znao, krivo sam razumio pitanje. Pa kud će na nas opet?! Dolazi li na more kod nas? Teško. Bolje da ga ne upoznam, što će mi. S takvima ne imati posla... Šalim se. Mislio sam da je o Orsatu pitanje. A nek živi u svom svijetu i eto. Jučer je bilo 50.000 Argentinaca, Hrvata 3000. Kome je cilj da Hrvatska igra u finalu? Ali nemojmo o tome. Nisu ga stavili bezveze - rekao je.

Samo dvije reprezentacije igrat će 14 utakmica na zadnja dva SP-a, Hrvatska i Francuska.

- Bio bih sretan kad bi se to ostvarilo, da obilježimo i njihov jubilej s lijepom stvari. Puno je ljepše da se vratiš s pobjedom. To se dogodilo 1998. kad smo dobili Nizozemsku, sve se zaboravi. Nadam se da ćemo smoći snage odigrati pravu, turnirsku utakmicu i pobijedimo. Igrali smo na rezultat, ostvarili smo ga. Dva SP-a igramo sve utakmice, ne znam kad se to ponovilo. Rekao sam nakon Rusije isto, ni Orsato nas ne može zaustaviti... Irrati? E baš iritira, baš je Irrati - zaključio je.

