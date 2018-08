Dalić ostaje na klupi Vatrenih: HNS izdao službenu potvrdu

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) je na sjednici održanoj u četvrtak u Selcu u cijelosti prihvatio i potvrdio sve elemente dogovora predsjednika Davora Šukera i izbornika Zlatka Dalića o nastavku suradnje na obostrano zadovoljstvo, objavio je HNS.

✅ Croatian Football Federation Executive Committee confirmed today the men's national team head coaches - including Zlatko Dalić at the helm of the @FIFAWorldCup runners-up. 🇭🇷