Dalić otkrio što fali Hrvatskoj i dodao: Zasluženo smo izgubili, a ovo bismo prihvatili prije SP-a

Rovovska bitka i pobjeda protiv Brazila ostavila je traga. Fizički i emocionalno. Nije to bila prava Hrvatska. Falilo je energije i onog žara koji nas je krasio cijeli turnir. Onaj hrvatski prkos i ponos zbog kojeg smo i dogurali do finala. I osjetilo se to na terenu. S druge strane našao se protivnik koji je iskoristio naše pogreške i nokautirao nas.

Hrvatska neće braniti svjetsko srebro iz Rusije. Argentinci su na krilima sjajnog Messija slavili 3-0. Alvarez je zabio dva, Leo jedan, ali je izluđivao naše igrače, vozao ih po terenu. Nismo imali rješenje za genijalca iz Rosarija koji će se u nedjelju boriti za jedini trofej koji mu fali u karijeri i koji ga može lansirati među besmrtne.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Prvo čestitam Argentini na pobjedi i plasmanu u finale, nama ostaje da se skupimo, dignemo glavu gore, idemo u borbu za treće mjesto. Igrali smo dobro pola sata, čuvali posjed. Ali onda desna strana, kontra, pa primimo nakon kornera. Nekad te sreća pomazi, nekad ne. Nemamo puno kukati, idemo dalje, rekao je Zlatko Dalić za HTV nakon poraza od Argentine.

Penal?

- Koliko sam shvatio, dečki su se bunili što nije bilo kornera, iz te akcije primimo gol. Ali što ćemo, ne možemo se žaliti. Nemam što dečkima zamjeriti, sad moramo dići glave i spremiti se za utakmicu koja nas čeka - rekao je Dalić pa nastavio:

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Imali smo dobru situaciju, išla je lopta na bok, ali nismo bili konkretni. Fali nam istinski, klasični napadač, da probijemo bok, da imamo kvalitetnije rješenje. Znamo što jesmo, što nismo i to je to.

Vlašić i Oršić?

- Htjeli smo dobiti na dubini i lijevom boku, stvoriti višak, biti okomitiji. Ali primili smo treći gol i bilo se teško vratiti. Zaslužen poraz. Brozović je osjetio mišić, nisam ga htio forsirati, nego sačuvati za iduću utakmicu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ništa od borbe za trofej?

- Da nam je netko ovo ponudio prije, to bismo prihvatili. Stvarno smo ponosni.

Messi?

- Najbolji igrač na svijetu. Danas je isto bio opasan, dobar, nosi tu razliku. Ima tu eksplozivnost, ovo je pravi Messi kakav je bio nekad.

Kako komentirate Argentince i njihov stil igre?

- Oni su nas pobijedili, napravili rezultat. To je sport, to je nogomet. Nemam zamjerki, svako igra ono što može. Nemam primjedbe na Argentince, nismo trebali prihvatiti agresiju. Imali smo posjed, kvalitetu, igru... Ali nisu bili kvalitetni.. Došli su u finale s takvim načinom igre.

Imate još jednu utakmicu, što ste rekli igračima?

- Ja sam rekao prije utakmice da je ovo najgora situacija, došli među četiri na svijetu, niti ni tamo ni ovamo. Jako se teško vratiti nakon ovakve utakmice. Glavu gore, moraju biti ponosni i moramo biti spremni za borbu za treće mjesto. Nije bilo večeras lagano, igrači su tužni, osjećaju da smo mogli više, moramo biti spremni na ono što nas čeka, Maroko ili Francuska.

Naš put na ovome prvenstvu nije završio. Nažalost, nećemo igrati novo finale, ali u subotu nas očekuje borba za treće mjesto. Pa idemo ponoviti brončane iz 1998! Kako god završilo, vi ste za nas postali besmrtni ulaskom u polufinale. Ponosni smo do neba!

