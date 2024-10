Dalić otkrio zašto je Labrović s pretpoziva stao na gol: Imamo dogovor s njima i stožerom...

Dominik Livaković dobio je izravan crveni karton protiv Poljske 17 minuta prije kraja u dvoboju Lige nacija u utorak. On je treći isključeni golman u povijesti hrvatske reprezentacije, prvi nakon 29 godina i uzastopnih utakmica u kojima su u ranoj fazi utakmica morali Dražen Ladić pa Tonči Gabrić.

Pokretanje videa... 01:02 Poljski mediji sramotno napali Livakovića: 'On je bandit i ku...n sin, kaznite ga na dulje vrijeme' | Video: 24sata Video

Fenerbahčeova čuvara mreže zamijenio je novi golman Augsburga Nediljko Labrović koji je za ovo okupljanje prvotno bio na pretpozivu, a upao je na popis nakon što se ozlijedio Dominik Kotarski. Ivica Ivušić je ostao rezerva.

- Pa gledajte, imamo tri vratara uz Livakovića, Kotarskog, Labrovića i Ivušića. Naš je dogovor s njima i stožerom da svaku akciju dođe drugi. Nisam htio to komentirati, vidio sam natpise zašto ovo ili ono. Znači, takav je dogovor s njima da uvijek jedan od njih izostaje. Prvo je bio Ivušić, sad je Labrović, u idućoj će Kotarski. Tako smo napravili tu priču. Labrović je stao na gol i to je OK, to je cijela priča. Tri dobra vratara su tu, ne izbacujem nikoga - rekao je Dalić.

Odluku bi mu za iduće okupljanje mogla olakšati Uefa ako Livaković dobije dvije utakmice kazne pa neće imati previše smisla da dođe na reprezentativno okupljanje. Hrvatska će 15. studenog gostovati u Glasgowu protiv Škotske pa 18. studenog dočekati Portugal na Poljudu.