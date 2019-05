Dalić potvrdio: 'Rakitića nema! Koga nema bez njega se mora'

U razgovoru mene i njega smo donijeli zajedničku odluku da on neće biti dio ove akcije s reprezentacijom, imao je problema sa zadnjom ložom. Neće biti spreman za utakmicu, ovu akciju reprezentacije će preskočiti, rekao je izbornik Zlatko Dalić te potvrdio kako Ivana Rakitića neće biti.

Reporter Tomislav Gabelić Objavljuje 24sata Sport u Srijeda, 29. svibnja 2019.

- Pred nama je sedam, osam dana rada i treninga da pokušamo napraviti najbolje što možemo uoči ove zahtjevne utakmice koja nam je jako važna. No eto, kako je nama, tako je i njima. Danas tijekom dana ćemo znati potpunu sliku momčadi kada svi dođu. Vidjet ćemo tijekom dana kakvo je stanje s ostalima, Kovačić igra večeras finale Europske lige, Lovren je u finalu Lige prvaka. Mateo se priključuje 2. lipnja, a Lovren 4.

- Nemamo puno izbora, dolazi nam u nezgodno vrijeme, muči me i termin u 15 sati ako bude vruće. Bit će jako jako nezgodno, sjetite se samo Senegala u Osijeku. Izbora nemamo puno, no imamo kvalitetniju momčad. Wales ima svojih problema, Ramsey ne igra, no ne bih htio govoriti ništa o njima, dobili su Slovačku, opasni su u kontri. Puno se toga mijenja, naš stil igre, tamo smo bili u drugačijoj postavi, sad smo favoriti svugdje, imamo taj posjed i moramo se paziti kontri. Bale je nezgodan, imaju par brzih, nezgodnih, jako nezgodnih igrača - rekao je Dalić.

Dotakao se i nekih problema reprezentacije:

- To je naš problem koji se vuče, taj prekid i defanzivan skok. Primili smo tu 14 golova, moramo to poboljšati, no to nije samo rad, to je jedna odgovornost i disciplina u tom skoku i to se treba popraviti. To nimalo nije dobro, znamo da Wales uz kontre ima i opasne prekide, ali eto, sedam dana smo tu, pa ćemo sve pokušati ispraviti.

Prokomentirao je i Luku Modrića:

- Naš kapetan će biti naš glavni igrač, o njemu puno ovisi. Očekujem od njega da da sve od sebe, na kraju svega, Luka je uvijek bio najbolji mogući u reprezentaciji. On je naš motor i naša snaga.

Tko će biti prvi golman reprezentacije - još se ne zna:

- Tu smo sedam dana, vidjet ćemo tko će biti na golu. Tek smo došli... Omiš slavi 100 godina kluba, veseli me što smo ovdje i radujemo se toj utakmici, prazniku nogometa u Dalmaciji. Nadam se da neće biti kiše, vesele me i sva ta djeca koja će doći.