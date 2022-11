Dalić otvoreno: Ponudu od 30 mil. eura sam odbio, a o ostavci sam razmišljao samo jednom

Svi su mi govorili da griješim i da iskoristim rezultat. Bilo je strašnih ponuda. Kineski klub je došao po mene u Pariz, započeo je u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma' izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (56).

Nakon što su 'vatreni' u posljednjem ispitu prije nadolazećeg Mundijala u Kataru svladali Saudijsku Arabiju (1-0), a sad su pred njima treninzi, analiza i čekanje tog 23. studenog kad će istrčati u prvom susretu grupne faze protiv Maroka.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' na treningu

Brane na ovom SP-u 'vatreni' srebro iz Rusije, a bio je to najveći podvig u povijesti hrvatskog nogometa. A zauvijek će zlatnim slovima ostati upisano ime izbornik Zlatka Dalića. Nakon što je 2006. osvojio SP s Italijom, veliki Marcelo Lippi odstupio je s mjesta izbornika. A mogao je to i Dalić kad su Kinezi došli po njega.

- Bio sam s predsjednikom kluba. Ponudio mi je ugovor od deset milijuna eura neto po godini. Tri godine ugovora. Zahvalio sam i rekao sam da neću - govori Dalić pa nastavlja:

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Nije mu bilo jasno. Vratio se nakon pola godine i dva dana smo razgovarali. Rekao sam da neću napustiti reprezentaciju jer je to moj narod, moja država i nema tih novaca. On je to razumio, otišao je sutra u London, uzeo gospodina Beniteza i odveo ga u Kinu za 13 milijuna eura. Nikada mi nije bilo žao i ponosan sam na tu odluku.

Imao je i teških trenutaka nakon tog Svjetskog prvenstva, a samo je jednom razmišljao o tome da je možda vrijeme za kraj njegovog mandata na klupi 'vatrenih'.

- Jedanput sam razmišljao o ostavci. Bilo je to na Euru, zadnja i presudna utakmica u grupi. Ako pobijedimo, idemo dalje, ako ne, ispadamo. Donio sam odluku sa sobom da ako ne pobijedimo, da ću dati ostavku. To je bila moja odluka i jedino tada sam razmišljao da napustim reprezentaciju. Nitko za tu odluku nije znao, sam sam sebi tako rekao. Nakon toga smo pobijedili Škotsku, to je bio moj cilj pa sam odustao od ostavke - zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: VATRENE IZNENADILA VRUĆINA

Najčitaniji članci