Dalić: Pa što je Livaković trebao, maknuti se s gola!? Ako imaju nova pravila, neka nam jave

Suci nam nisu sudili čisti korner, a odmah u sljedećem napadu Julian Alvarez je išao sam na Livakovića, zabio se u njega, a talijanski sudac Daniele Orsato pokazao je na bijelu točku. Planuli su naši igrači, skočila naša klupa, a ceh je platio Mario Mandžukić koji je isključen. Messi je zabio za 1-0 i tu je priči bio kraj. Taj gol nas je pokopao.

Hrvatska je izgubila od Argentine (3-0) u polufinalu Svjetskog prvenstva i u subotu će se boriti za broncu. Kontrolirali smo susret u prvih pola sata, no sporni penal nas je uništio.

- Čestitam Argentincima, ali i mojim dečkima za sve što su napravili na turniru. Moramo se dignuti. Igrali smo pola sata dobro, ali nismo bili konkretni, imali smo posjed, pa smo primili gol, koji mi je sumnjiv. Nije nam svirao korner, nastavila se akcija, što bi trebao Livaković? Maknuti mu se s puta? I onda kontra, drugi gol i tu je bilo sve riješeno - rekao je izrevoltirani Dalić na konferenciji nakon utakmice.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nije mu jasno kako to može biti penal. Bio je to klasični sudar igrača i golmana, Livaković je samo stajao na mjestu.

- Taj prvi gol je odveo utakmicu. Do tada puna kontrola, nismo bili opasni i konkretni, ali utakmica je išla kako mi hoćemo. A onda korner ne svira, kontra gdje igrač udario Livakovića. Jesu to neka nova pravila? Je li se Livaković morao maknuti, to je usmjerilo utakmicu. Ako su to nova pravila, neka nam jave - rekao je Dalić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Je li ovo kraj ove generacije?

- Možda je ovo kraj ove generacije na SP-ima. Njih nekoliko je u dobrim godinama i teško je očekivati da će igrati 2026. Ovo je zlatna generacija, polako će završiti karijeru na Euru 2024., imamo i finale Lige nacija. Bilo bi sjajno da izborimo brončanu medalju i da to bude točka ove generacije.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tuga je golema, ali velika je budućnost pred našom reprezentacijom, bilo to s Lukom ili bez njega. Za Dalića nema dvojbe ostaje li na klupi.

- Naravno. Nastaviti ću raditi, ugovor imam do Eura 2024. U lipnju imamo Ligu nacija, imamo i kvalifikacije za Euro, a to je moj cilj. Odvesti Hrvatsku na Euro 2024.

