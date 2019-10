Dalić pomogao dami u nevolji: Otvorio je bocu prevoditeljici...

Dok je Luka Modrić prvi odgovarao na pitanja novinara, izbornik Zlatko Dalić pokazao je odlike kavalira. Naime, pored njega je sjedila prevoditeljica koja je sve prevodila mađarskim novinarima na mađarskom jeziku, a u jednom trenutku je ožednjela. Borila se s bocom vode koju nije uspjela otvoriti, a onda je u pomoć uskočio Dalić koji je pomogao prevoditeljici i otvorio joj je bocu vode.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A onda se i on bacio na posao te podijelio dojmove uoči utakmice protiv Mađara.

- Respektiramo Mađare, neće nas zavarati ta situacija u kojoj su ostali bez nekoliko igrača. Nećemo se puno zamarati Mađarima, ulazimo u utakmicu s respektom, ali znamo da sve ovisi o nama i našem pristupu. Znate koliko vjerujem ovim igračima. Moj posao je da sačuvam kuću i atmosferu i popravim svoju formu protiv Azerbajdžana, tamo nisam bio u formi, nisam reagirao na vrijeme kada su igrači pali. Nadam se boljem izdanju samog sebe - kazao je Dalić.

Hrvatska je pobijedila Slovačku u Trnavi 4-0, a onda smo neobjašnjivo pali protiv Azerbajdžana i došli samo do boda. Dalić smatra kako ne smijem srljati i da treba samo igrati strpljivo.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Igramo s pameću, a ne srcem, nama 1:0 nosi tri boda, ne smijemo srljati. U Slovačkoj smo to fantastično odradili, u Azerbejdžanu ne. Tražit ću strpljivu i sigurnu ekipu, to je način na koji možemo do pobjede. To molim od naše publike, da ne gubimo nadu i želju. Kod nas uvijek svi žele riješiti sve u prvih 10 minuta, ali igra se 90 minuta. Sastav ćete vidjeti sutra.

Izbornik je u tri navrata igrao za Hajduk, a očekivao je da će se jednoga dana vratiti na Poljud kao trener. To se pak nije dogodilo, već je tu kao izbornik hrvatske reprezentacije.

- Veseli me da smo tu, moja karijera je tu počela, ovaj klub me i u jednu ruku odgojio. Nisam ni sanjao da ću jednog dana doći tu kao izbornik. Mislio sam da ću na Poljud doći kao trener Hajduka, a nikad kao izbornik. Očekujem sjajnu podršku. Rekao sam već, bitno je da se kult reprezentacije vrati, da bude sinergija svih, na terenu i tribinama - rekao je Dalić pa se vratio dvije godine unatrag i na njegovu prvu utakmicu protiv Ukrajine kada smo ih pobijedili golovima Kramarića i osigurali dodatne kvalifikacije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Toga se dobro sjećam. To je bio moj početak i naš početak. Presretan sam kako se moja karijera odvila kasnije. Ispisali smo povijest i uvijek se sjetim tog Kijeva. Rekao sam igračima da vjerujem u njih. Takvoj ekipi takvih znalaca samo je to trebalo. Nadam se i sutra pobjedi, o dilemama neću govoriti. Što god odlučimo, nećemo pogriješiti, imamo kvalitetu i širinu - zaključio je Dalić.

'Vatreni' su se nakon konferencije bacili na posao i odradili prvi trening na Poljudu koji ih je dočekao i u novom ruhu samo za ovu prigodu i prvu utakmicu reprezentacije u Splitu nakon 2014. godine. Susret se igra u četvrtak u 20 i 45.

HNS se pobrinuo da sve prođe i u humanitarnom tonu pa će tako dresovi, u kojima će nastupiti hrvatski reprezentativci, završiti na aukciji, a prihod će otići u zakladu 'Vatreno srce'.