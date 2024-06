Dalić: Prije deset dana bili smo najbolji, a sad smo najgori...

Nije lagano, moj dojam je da su to bila dva razlilčita poluvremena. Opet smo bili dekoncentrirani zadnje tri minute, ali rekao sam dečkima da nama ovaj bod igra, rekao je Zlatko Dalić (57) večer nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija remizirala 2-2 u drugom kolu Europskog prvenstva protiv Albanije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:56 Dalić o očinskom odnosu prema igračima | Video: Mato Galić/24sata

Izbornik ''vatrenih" dao je intervju za HRT u kojem je izjavio kako ništa nije izgubljeno za Hrvatsku, a posebno je zabrinut klimavom obranom Hrvatske.

- Opet smo prerano primili gol. Albanija je bila motivirana, to ju je poboljšalo, vraćali smo se cijelo vrijeme i bilo bez ideje. Presjekli su nas ti primljeni gol, a mi se puno trošimo da zabijemo gol. Nikad nismo ovako lako primali golove. U Rusiji nijedan primljeni gol u grupi, u Katru jedan, ovdje već pet... Ti golovi nas vrate natrag. Početak druge utakmice bio je jako, jako loš. U svlačionici govorimo jedno, nažalost u tome ne uspijemo. Onda se moramo čupati i vaditi... Nije lako. Frustrira nas to, primili smo gol u 95. iz polukontre ili kontre, a vodimo 2-1. To je čudno - rekao je Dalić.

Neuruppin: Izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Vatreni" će iduću utakmicu igra u ponedjeljak (21 sat) s Italijom, što znači kako će imati puna četiri dana odmora za utakmicu, više nego što su imali uoči utakmice s Albanijom.

- Dobro će nam doći dodatan dan odmora. Imamo puno tema za trening i razgovor. Dobili smo još jednu šansu, moramo ju iskoristiti. Bili smo puno puta u tim situacijama. Uvijek smo imali tu neku utakmicu koja puno znači. To je za nas nokaut utakmica, ja ću ju tako shvatiti. Ako pobijedimo, vjerojatno ćemo ići dalje. Želimo da Hrvatska ostane na Euru - kazao je.

Novinar HRT-a pitao je Dalića hoće li biti promjena u sastavu za ogled s Italijom.

- Razgovarat ćemo i vidjeti. Lako je sad govoriti o svemu, ali ja i dalje ostajem optimist. Vjerujem u ove igrače i vjerujem u reprezentaciju! Prije 10 dana protiv Portugala bili smo najbolji u Europi, sad smo najgori. Neću reći da nas je ta utakmica zavarala, ali dala nam je ambicije. Ja sam rekao da ne trebamo prenagliti. Puno toga ide gore-dolje. Mi smo trenutačno u lošoj fazi, ima puno buke, ali vjerujem da će na kraju biti dobro.

Rekao je kako uopće ne želi kalkulirati kako bi Hrvatska mogla proći dalje bez pobjede na Euru.

Hamburg: Susret Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nemamo mi pravo očekivati proći grupu ako nikoga ne pobjedimo. Nismo Španjolce i Albance, moramo Talijane. Ali iskoristit ću priliku i zahvaliti navijačima, mi u Berlinu i Hamburgu imamo 100.000 Hrvata... Ovo je pokret, žao mi je njih, što ih ne činimo sretnim. Ali siguran sam da će biti s nama i u Leipzigu, šaljem im veliku zahvalu u ime cijele reprezentacije. Dat ćemo sve da vam damo što želite - zaključio je.