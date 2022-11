Dalić: Izbornik Kanade mi nije došao čestitati. Kvalitetan je, ali mora još učiti i poraditi malo...

Hrvatska nogometna reprezentacija pregazila je Kanadu u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva u Kataru. Vatreni su slavili velikim preokretom 4-1 nakon što su primili gol već u drugoj minuti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ipak, u nastavku je više-manje igrala samo jedna momčad. Zrelom i zaista fantastičnom predstavom stvorili smo niz šansi. Ušlo je četiri, moglo je i znatno više koliko smo bili bolji.

Foto: SofaScore za 24sata

Pa je i nakon susreta hrvatski izbornik Zlatko Dalić bio vrlo zadovoljan.

- Prvo bih čestitao dečkima na sjajnoj utakmici. Od prve sekunde gubiš 1-0 od momčadi koja ima takvu energiju, polet, dadne ti gol i napali se još više. Mi smo uspjeli primiriti utakmicu i dobiti... To mogu samo velike ekipe, to mogu samo sjajne momčadi koje dišu zajedno i pune su motiva. Momčadi koje odlikuje vjera, jedna odlučnost i to je Hrvatska. Rekao sam i prošli put da je Maroko dobra ekipa pa su me ismijavali. Danas su dobili Belgiju 2-0. Mi to radimo najbolje kako možemo, sve druge ekipe rade isto na visokom nivou. Nećemo se uzdignuti u ovome, bit ćemo smireni i tražiti prolaz dalje - rekao je Dalić nakon velike pobjede.

Je li vam kanadski izbornik čestitao na pobjedi?

- Nisam vidio izbornika Kanade. Nije se pojavio, nije mi čestitao. Ja sam odgajan da uvijek čestitam protivniku na pobjedi. Gospodin je ljutit. Očito je kvalitetan trener, ali mora još učiti pristojnosti i sportskoj kulturi.

Foto: PAUL CHILDS

Potom je stiglo pitanje iz Makedonije. Daliću, imate veliku podršku Makedonaca, samo hrabro. Jeste li ranije planirali izmjenu Kramarića?

- Hvala Makedoniji što nas podržavate. Kramarić je zabio dva, zapravo tri gola, ali mu je jedan poništen zbog zaleđa, trčao je cijelo vrijeme, pomagao obrani, izvadio sam ga da nastavimo u tom ritmu, da unesemo svježinu. Andrej ima to, u mojih pet godina je dao jako puno bitnih golova.

Kanada je zabila vrlo rano. Nakon samo 68 sekundi.

- Bitno je bilo vratiti se, oni daju gol u prvoj minuti i uđu s tolikom energijom da je to teško sačuvati. I onda je taj drugi gol vrlo blizu i vrlo je opasan. Mi smo se 15-ak minuta borili, slagali smo se i vraćali. I ono kako smo je pripremili, tako smo je i odigrali. Od Perišića i Kramarića smo tražili da idu jako široko, da dolaze u veznu liniju po loptu, da imamo prostora za Brozovića, Kovačića i Modrića. Opet ću reći, jedna od najboljih veznih linija na svijetu. Može govoriti tko što hoće. Ali kažem, to je tek jedna utakmica i početak je. Mi ju sigurno možemo ponoviti, ali idemo polako.

Foto: CARL RECINE

Puno se propitkivao izbor u napadu. Danas je Kramarić dao dva gola, vjerovali ste mu i on je sve vratio. I Livaja je dobio priliku i odmah zabio.

- Ja sam rekao da imamo četiri sjajna napadača koja uvijek mogu odgovoriti ovisno o situaciji i da će dati sve najbolje. Odlučili smo se staviti Marka da sačuva loptu. Odigrao je sjajno, namjestio jednu situaciju, dao gol i potrošio se. Takav je i bio plan. Da uđe ili Budimir ili Petković. Stavili smo Petkovića da opet sačuva loptu, ima više mirnoće. Nije nam trebao Budimir koji je više agresivniji, a u fazi obrane bolji od Petkovića. I te smo promjene napravili. A Krama... Pet, šest godina otkako sam ja izbornik uvijek riješi i uvijek da. On nikad nije upitan. Ono što je najvažnije je da je Krama u svojoj glavi raščistio, ustvari raščistili smo on i ja gdje igra. Petnaest centi lijevo ili desno. Šuti i radi svoj posao. To mu se vratilo i svaka mu čast na današnjoj utakmici.

Foto: HAMAD I MOHAMMED

Pogled na Belgiju? Vrlo interesantna situacija bit će u zadnjem kolu nakon što je Belgija izgubila.

- Pratili smo Maroko i znamo koliko i što može. Sjajna ekipa, zadnje kolo će odlučivati. Mi nismo ništa riješili i moramo ići na pobjedu protiv Belgije. Momčadi kojoj je to posljednja šansa kao i nama. Bit će neizvjesno i teško. Teška grupa, imamo taj gol prednosti više, ali ne smijemo to tako gledati. Moramo ići na pobjedu, tražiti tri boda i plasman dalje. Bitno je koji ćeš biti u grupi. Hrvatska to može. Probat ćemo. Neću govoriti o sreći, euforiji i tragediji. To je tako, idemo korak po korak i što bude.

Prognoziraj pobjednika SP-a i osvoji reprezentativni dres Luke Modrića! Klikni OVDJE.

Najčitaniji članci