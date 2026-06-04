Obavijesti

Sport

Komentari 8
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
ISKUSTVO NA CIJENI... PLUS+

Dalić s četvorkom iz 'kluba 100': Katar je najiskusniji u SAD-u, Luka i Messi love 200. 'kapicu'!

Piše Hrvoje Tironi,

Katar ima šestoricu preko 100, a Hrvatska, Belgija i Panama po četvoricu. Modrić i Messi će na Svjetskom prvenstvu dohvatiti magičnu granicu od 200 nastupa za svoje reprezentacije...

Hrvatska nogometna reprezentacija bit će jedna od najiskusnijih na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. Zlatko Dalić i sam kaže kako u svom kadru ima pravi miks iskustva i mladosti, a na Mundijal vodi čak četvoricu igrača s više od 100 nastupa za reprezentaciju. I to bi našoj nogometnoj vrsti trebalo donijeti toliko željenu mirnoću na velikom natjecanju.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Real Madrid će dovesti desnog beka iz Intera. Bayern kupuje kod Perišića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Real Madrid će dovesti desnog beka iz Intera. Bayern kupuje kod Perišića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Riskantno izdanje teniske zvijezde. Šarapova je servirala dekolte u loži Roland Garrosa
DOBRODOŠLA NATRAG

FOTO Riskantno izdanje teniske zvijezde. Šarapova je servirala dekolte u loži Roland Garrosa

Prošlo je više od šest godina otkako je Marija Šarapova, jedna od najvećih tenisačica svoje generacije, objavila povlačenje iz profesionalnog sporta. Pojavom na Roland Garrosu zaludjela je sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026