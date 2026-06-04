Dalić s četvorkom iz 'kluba 100': Katar je najiskusniji u SAD-u, Luka i Messi love 200. 'kapicu'!
Katar ima šestoricu preko 100, a Hrvatska, Belgija i Panama po četvoricu. Modrić i Messi će na Svjetskom prvenstvu dohvatiti magičnu granicu od 200 nastupa za svoje reprezentacije...
Hrvatska nogometna reprezentacija bit će jedna od najiskusnijih na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. Zlatko Dalić i sam kaže kako u svom kadru ima pravi miks iskustva i mladosti, a na Mundijal vodi čak četvoricu igrača s više od 100 nastupa za reprezentaciju. I to bi našoj nogometnoj vrsti trebalo donijeti toliko željenu mirnoću na velikom natjecanju.