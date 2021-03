Hrvatska je reprezentacija u Rijeci skinula teret, okove s nogu i pobjedom nad Ciprom 1-0, posve zasluženom, osvojila prve bodove uz kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022.

Izbornik Zlatko Dalić nije skakao od sreće, ali je vidno odahnuo. Nakon 12 utakmica Hrvatska prvi put nije primila gol, nakon pet utakmica bez trijumfa Hrvatska je napokon pobijedila. Ma nek' je i protiv stote reprezentacije Fifine ljestvice, nek' je i s 1-0, dobro je, bodovi su tu.

- Teška utakmica gdje smo bili dosta u grču, nakon prvog gola nismo uspijevali dati taj drugi koji bi nam dao mirnoću, stalno smo bili u stresu da nam se ne desi nekakav odbijanac, rekao je Dalić nakon pobjede.

- Nije bilo uvjerljivo kako sam očekivao, ali tri boda su najvažnija. Bili smo stalno u tom posjedu, igrali smo čvrsto, kompaktno, ali fali taj napadački dio koji je loš, fali nam udaraca, završnice, koji gol više.

Dotakao se i zamjene Šime Vrsaljka kojeg je izvadio na poluvremenu:

- Znali smo da Šime ne može pratiti ritam, on nije u utakmicama, ovo je za njega bilo previše i zato smo ga izvadili na poluvremenu, ali mi ga kroz utakmice moramo vratiti. Htjeli smo i da se Luka odmori, ali rezultatom i spletom okolnosti nismo ga odmorili.

Za kraj, dotakao se i sljedeće utakmice one s Maltom:

- Vrijeme je za tri boda opet i to je ono što je najvažnije. Možda nekad dojam ni ne treba biti dobar. Hrvatska mora biti puno, puno bolja, pogotovo kad igra protiv ovakvih momčadi. Nismo bili konkretni.

Na konferenciji za medije Dalić je bio posve otvoren:

- Pokušavali smo preko bokova, to je bila ideja, zato su i Pašalić i Budimir igrali. Probijali smo bok, ali centaršut nije bio idealan. No najvažnija su tri boda.

Što je bilo dobro u ovoj utakmici, osim tri boda?

- Tri boda! Ona su bila primarna, ona se broje.

Jeste li u drugom poluvremenu pali energetski?

- Premalo je bilo konkretnih akcija, udaraca, i kako nije drugi gol došao, sve je bilo više nesigurnosti. Dečki su se bojali da se nešto ne dogodi, neki udarac, akcija... Falilo je konkretnosti, nismo pali toliko u energiji. Htio sam Luku odmoriti, ali nije bilo prilike, Vrsaljka smo znali da ne može dvije utakmice za redom odigrati cijele, a potreban nam je. Idemo skupljati bodove i ne dopustiti opet neki kiks.

Kako protiv Malte?

- Nema laganog protivnika, svi se protiv nas zatvore u obrani. Sad se kod nas mijenja priča u tom segmentu, u Ligi nacija smo igrali protiv jačih protivnika i mi smo bili defanzivniji, a sad kroz posjed moramo probijati zid, a to nam ne ide, fali nam zajedničkog treninga, to nam nedostaje jer neće ići kako smo zamislili, da ćemo riješiti individualnom kvalitetom. Svi se brane, pa kao Slovenija primiš jedan gol, a ne stvoriš šansu. I gol koji smo dali nije bila izrađena akcija nego naša polukontra, tako je u nogometu. Svjestan sam da nije naš nivo, ali moramo skupljati bodove.

Kako ste zadovoljni novim igračima?

- Ćaleta Car je odigrao dobro, bio je dominantan u skoku, siguran. Htjeli smo Luku odmoriti, malo mi je žao da nisam uspio, i na kraju smo probali s dva visoka igrača. Pašalić je zabio i bio u još par dobrih lopti na glavu. Vlašić i Krama igrali su u drugom poluvremenu. Protiv Malte ćemo odmoriti Broza i Luku, ne mogu ih opet za tri dana staviti nakon ovako teške utakmice. Šimu ćemo odmoriti, Juranović ga je dobro zamijenio, Barišić je igrao stalno...

Stojite li i dalje da će nam trebati 21 bod?

- Mislim da će 21 ili 22 boda biti dosta za prvo mjesto i dinamika nije bitna nego kraj. Razumijem i kritike, zaslužio sam ih, poštujem to, ali najvažniji je krajnji cilj. A kako ćemo doći do Katra, hoćemo li igrati loše, to neće nitko pitati ni mene ni vas. Ali shvaćam da nije to to, slažem se. Već smo izgubili tri boda, Rusija ih ima šest, ali s Ciprom ni u Sloveniji neće biti lako nikome.

Što možete u dva treninga do Malte?

- Ne možemo puno, moramo se odmoriti i ući će Juranmović i Melnjak kao dva svježa igrača, jer najbolje se blok probija preko bokova. Borna je danas bio dobar, imao puno ubačaja. Opet će biti takva utakmica, treba biti strpljiv. samo sam dečkima govorio da ne upadnu u nervozu jer u grču smo nakon Slovenije. Bilo me strah da se ne dogodi neki kiks, bilo mi je to u glavi na kraju.

Kako ste zadovoljni učinkom središnjih napadača?

- Dvije utakmice momčad koja igra napadački nogomet dali smo jedan gol i taj ne kao plod sjajne akcije. To nam fali, tu nismo dobri, tu je problem. Posjed je neupitan, dominacija, ali mora biti bolji pas, završni centaršut i napadači moraju napasti loptu.

Što igrači kažu?

- Svjesni su da nisu igrali dobro, sve bi se okrenulo da je jedna šansa u Sloveniji ušla. Ovako su u grču, vidim to, nisu na novou. Igru moramo neupitno popraviti, puno se mučimo, potrošimo energije, istrali smo puno, a učinak... tri boda.

Modrić je postao rekorder.

- Što god da kažem, reći ću malo.

Ciparki izbornik Nikos Kostenoglou je naglasio:

- Natjerali smo Hrvatsku da jedva čeka kraj kako bi sačuvala pobjedu. Rezultatom sigurno nisam zadovoljan, ali igrom sam prezadovoljan. Hrvatska je gol dala iz jednog odbijanca, dakle imala je sreće. Minutu prije gola smo izgubili prvog vratara i njegovim nam je izlaskom poremećena koncentracija i to nas je zapravo stajalo poraza. Ponavljam, prezadovoljan sam našom igrom i ponosan na svoju momčad. A Hrvatskoj od srca želim jako puno sreće u nastavku kvalifikacija.