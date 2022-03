Imamo malih problema, nadam se da će svi biti zdravi. Lovren nije u utakmicama, ne znam hoće li biti spreman za igrati, ali ide s nama u Dohu. Majer i Perišić su više zbog preventive propustili kolo, Vrsaljko je dobio udarac u kuk, bolno, ali po njemu će biti dobro za koji da. Grbić ne brani zadnjih 7-8 utakmica i ukoliko se njegov status ne promijeni, onda nećemo više računati na njega, rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić nakon što je objavio prvi popis u 2022. godini.

Hrvatska reprezentacija uskoro ide u Dohu na pripremni turnir gdje će 26. ožujka igrati protiv Slovenije, a tri dana kasnije protiv Bugarske. Bit će to generalna proba uoči nadolazećih akcija ove godine, ali zapravo i jedina prilika da izbornik Dalić isproba neka nova imena i nove taktičke varijante jer nakon toga dolazi pakleno ljeto s četiri jake utakmice u Ligi nacija u deset dana.

- Tih osam dana zamislio sam kao dobar team-building, imamo nekolicinu igrača koji su još novi. Uvijek kad smo se okupljali imali smo pritisak i imperativ rezultata. Sada će biti malo opuštenije, ali želimo dvije pobjede protiv Slovenije i Bugarske i poraditi na zajedništvu tih osam dana.

Izbornik je najavio isprobavanje novih taktičkih zamisli.

- Pokušat ćemo igrati s trojicom u zadnjem redu obje utakmice, ali to ne znači da ćemo promijeniti i sistem, već imamo vremena pa ćemo poraditi na tome. Dosad je 4-2-3-1 ili 4-3-3 bilo dobro ili jako dobro, a sad ćemo probati jer nekolicina u klubovima igra s trojicom iza. Ponavljam, to ne znači da ćemo promijeniti sistem u idućem periodu. Želim vidjeti Perišića kao što igra u Interu, Gvardiola na lijevom stoperu. Nekad nemamo ni klasičnog napadača pa ćemo sve probati da budemo spremni reagirati u šestom mjesecu kad bude trebalo.

Jeste li riješili nesuglasice s Vrsaljkom?

- Opet je zdrav i ima kontinuitet. Igra onako kako bi trebalo da se bude u reprezentaciji. Ovakvog Šimu trebam ja i reprezentacija i očekujem od njega još više. Razgovarali smo, sve je u redu, nema problema, razgovor će ostati među nama.

Izbornik je zasad prekrižio Brunu Petkovića, ali sve se više nameću igrači iz HNL-a.

- To je samo dokaz koliko je HNL postao dobar i kvaliteta. Četiri se kluba bore za naslov. Sve je više igrača u reprezentaciji, prije to nije bio slučaj. Htio bih da igraju naši klubovi tako i u Europi, da nije samo Dinamo taj koji nam skuplja bodove.

U stožer ste priključili i Marija Mandžukića, koja će biti njegova uloga?

- Znamo svi njegov karakter, energiju volju, pristup. Može biti primjer mladima, pomoći će im savjetima. Očekujem puno od njega, prati talijansku ligu, potpuno se aktivirao, to je dobitak za mene i reprezentaciju. Želim da bivši reprezentativci dođu u reprezentaciju ako imaju ambiciju baviti se trenerskim poslom. To je velika snaga za mene, kada se pokažu Mandžo, Olić, Ćorluka, Ladić... To je za veliki respekt.

Protivnici u Dohi?

- Mi smo htjeli jače protivnike, ali nije se poklopilo. Ne zbog nas, nego zbog drugih. Protivnici nisu top razina kako smo se dosad naučili, ali mislim da ćemo moći isprobati neke stvari i ostvariti pobjede te prikupiti bodove za drugu jakosnu skupinu na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo. Rusija? Ne bih to komentirao...