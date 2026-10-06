Dalić uoči finala s Emiratima: 'Ova zemlja mi je draga kao i Hrvatska, želim da se raduje'

Zlatko Dalić ima priliku upisati prvi trofej na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata. Samo dva mjeseca nakon preuzimanja reprezentacije stigao je do finala Zaljevskog kupa, gdje ga od 20 sati u Jeddahu čeka domaćin Saudijska Arabija.

Koliko ovaj rezultat znači navijačima, najbolje pokazuje pomama za putovanjem u Jeddah. Šest zrakoplova namijenjenih navijačima ekspresno je rasprodano, nakon čega ih je prodano još toliko. Dalić je uoči finala istaknuo koliko mu znači povratak u zemlju u kojoj je ranije proveo dio trenerske karijere, ali i posebna veza koju je tijekom godina izgradio s tamošnjim stanovništvom.

- Vrlo sam sretan što sam ponovno ovdje i što igramo finale. Bit će teško, ali želim osvojiti trofej za ovaj prekrasan narod - rekao je Dalić.

Hrvatski trener u Emiratima je radio i prije nego što je preuzeo hrvatsku reprezentaciju. Od 2014. do 2017. vodio je Al Ain, a upravo je to iskustvo jedan od razloga zbog kojih mu je UAE posebno prirastao srcu.

- Dugo sam živio u Emiratima i uvijek sam osjećao ljubav i podršku ljudi ovdje. Ovo je prekrasna zemlja, ovdje sam se razvijao i draga mi je kao i Hrvatska. Baš zato želim osvojiti ovo natjecanje i donijeti radost ljudima. Hvala navijačima na podršci, imam s njima poseban odnos i nadam se da će nastaviti davati podršku meni i našim nogometašima - istakuno je.

Dalić je pritom naglasio da iskustvo koje je skupljao tijekom devet godina vođenja Hrvatske sada želi prenijeti na novu reprezentaciju.

ARHIVA - 2018. FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Engleska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Tijekom devet godina s hrvatskom reprezentacijom stekao sam veliko iskustvo, s njom sam osvojio drugo i treće mjesto na svijetu. Sad je vrijeme da to iskustvo prenesem ovdje, ne samo na ovom turniru nego i u budućnosti. Nisam jedan od onih koji živi u prošlosti, već u sadašnjosti. Zato bih volio ovdje napraviti nešto veliko za svoj životopis. Želim ovoj reprezentaciji ugraditi pobjednički mentalitet - rekao je.

Za finale protiv Saudijske Arabije, smatra, posebna motivacija neće biti potrebna. Igrači su svjesni prilike koja im se pruža, ali Dalić upozorava da će za osvajanje trofeja morati pokazati više nego u prethodnim utakmicama.

- S mentalne strane to će nam biti najlakša utakmica, jer se ipak radi o finalu i ne treba nam posebna motivacija. Želim da u tome uživamo jer smo već napravili veliku stvar. No, naravno da želim i trofej, zbog toga smo tu. Saudijska Arabija je najteži mogući protivnik, domaćin je, imaju odličnog izbornika, igraju dobar nogomet. Zato mi moramo biti bolji nego u dosadašnjem dijelu turnira. Iako smo bili dobri, mjesta za napredak ima - zaključio je Dalić.