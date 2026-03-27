Dalić: Da, rekao sam to, ali ne može čovjek uvijek biti u pravu. Ovo nam je velika stvar i motiv

Izbornik Zlatko Dalić detaljno je analizirao pobjedu Hrvatske nad Kolumbijom u Orlandu (2-1), na stadionu ispunjenom navijačima južnoameričke momčadi "vatreni" su odigrali vrlo dobru utakmicu i slavili preokretom uz prvijenac Luke Vuškovića i drugi gol Igora Matanovića za reprezentaciju.

- Moram čestitati našim igračima na pobjedi. Bilo je jako teško, osobito kad u drugoj minuti primiš gol pred punim stadionom protivnika, gdje te protivnik stišće. Pokazali smo ponovno karakter, energiju i snagu da se vratimo u utakmicu. Utakmica je bila jako dobra za sve. Bilo je puno dobrih stvari s obje strane, Hrvatska je bila kompaktna, odgovorna, potrošila se na sve moguće načine i stvorila je dosta prigoda. Tako da mogu biti zadovoljan. Pobijediti Kolumbiju ovdje pred punim stadionom je velika stvar i veliki motiv za dalje - kazao je Dalić.

Što je bio ključ pobjede?

- Naša dobra igra i karakter koji smo pokazali, kvaliteta. U nekim trenucima imali smo i sreće kad nismo primili gol nakon velike šanse Kolumbije. Ali bili smo zaista jako dobri i odgovorni u svim segmentima igre. Sa stožerom sam inzistirao da igramo fazu obrane i igrali smo je do iznemoglosti. Uspijevali smo zaustaviti sve ono što je Kolumbija napravila i stvoriti nekoliko dobrih šansi. Danas smo igrali zaista sjajno i to je jedan put kako dalje za Hrvatsku.

Kako ste zadovoljni postavom s trojicom u obrani, jeste li to očekivali?

- Kad pobijediš utakmicu i igraš dobro, moraš biti zadovoljan. Ima tu nekih stvari koje moramo popraviti. Imali smo samo jedan pravi trening otkad smo došli ovdje, privikavanje, adaptacija na vrijeme i jet lag, sve nas je mučilo. I zato moram biti prezadovoljan kako smo igrali danas. Neću isticati pojedince, bili su zaista svi na visokom nivou.

Vušković djeluje kao rutiner

Luka Vušković odigrao je odličnu utakmicu.

- Igrao je dobro i kvalitetno, zato smo i igrali sustav s trojicom igrača iza. Djeluje kao rutiner, možda mora biti još malo odlučniji i odgovorniji, ali odrasta. Sigurno će napraviti veliku karijeru. Igrali smo zadnjih 15 minuta i s četvorkom nazad, može on to igrati. Igrao je dobro, kao i svi drugi. Nikoga ne bih izdvajao. Puno je dobrih stvari - kazao je izbornik za Novu TV.

Ne tako davno rekli ste da definitivno odustajete od sustava 3-5-2?

- Rekao sam to. Ne može čovjek uvijek biti u pravu. Razgovaram sa stožerom i, ako vidim da sam pogriješio, promijenit ću. To je najveća kvaliteta. Ako sam zapeo, nećemo, nećemo. Ali ako imamo dobra rješenja, zašto ne? Igrali smo dobro, pokazali još jedan sustav koji možemo probati i bilo je kvalitetno.

Šteta što barem jedna nije ušla...

Kako ste zadovoljni Matanovićem i Musom?

- Već smo se dogovorili da im damo šansu. Njihova se situacija popravila u zadnja četiri mjeseca. Musa je pokazao dvije fantastične reakcije, šteta što nije barem jedna ušla u gol. Tu je i Budimir koji će početi protiv Brazila.

Kako ste vidjeli Kolumbiju?

- Jako dobra momčad. Ima Diaza koji u jednoj sekundi može riješiti utakmicu i napraviti sve što te može uništiti kao momčad. Ima Suareza koji uvijek zabije gol, koji igra fantastično u Sportingu, Rodrigueza... Jako dobra momčad, ima brzinu, kvalitetu i tranziciju, teško ju je zaustaviti. Najveća je opasnost Diaz koji je ove godine jedan od najboljih igrača Europe.

To moramo popraviti, to nam fali

Kojim dijelom igre niste bili zadovoljni?

- U nekim trenucima nismo dobro stajali u fazi obrane i bili smo daleko od igrača. Nekoliko dugih lopti prelako nas je prešlo i preskočilo, nismo dobro reagirali i onda je bilo jako opasno. To moramo popraviti i to nam fali. Nismo još uigrani za te dugačke lopte. Nismo dobro reagirali, nego smo išli pod loptu pa nas je preletjela i onda je protivnik stvarao preko boka nezgodne situacije. Taj je dio bio lošiji. S druge strane, morali smo u nekim situacijama sačuvati i iznijeti loptu, a ne je olako i brzo izgubiti. Onda smo stvarali sami sebi pritisak.

Kakvo je stanje s Joškom Gvardiolom?

- U fazi je oporavka. Svi se nadamo da će biti spreman do Svjetskog prvenstva. On nam je jako važan, bitan igrač kojeg čekamo, i velika nam je snaga. Nažalost, ozlijedio se. Svi se nadamo da će biti spreman za Svjetsko prvenstvo. On nam zaista puno nedostaje.

Modrića su puno puta opraštali, ali...

Luki Modriću predstoji zadnje Svjetsko prvenstvo (vjerojatno), što će mu to značiti?

- Luka zna najbolje što i kako će dalje. On je tu s nama, naš je kapetan, čovjek koji nam jako puno znači, koji nosi reprezentaciju. Već su ga puno puta opraštali, ali je Luka jedan i neponovljiv. Ima energije i snage, pokazuje kvalitetu. Nadam se da će biti na visokom nivou na ovom Svjetskom prvenstvu i da će pomoći Hrvatskoj da napravi velike stvari. Što će i kako biti dalje s njim, on sam odlučuje.

Kako ste doživjeli atmosferu u Orlandu u korist Kolumbije, hoće li svi Južnoamerikanci imati takvu podršku na SP-u?

- Lijepo je kad igraš pred punim stadionom i kad imaš podršku, svoje navijače. Ovo što je danas imala Kolumbija je prekrasno. Nadam se da će i naša Hrvatska imati podršku u Americi iako je daleko za nas. Ali i Kolumbija i sve južnoameričke reprezentacije će imati veliku podršku sigurno, puno je bliže i lakše doći ovamo. Ako nemaš iza sebe podršku i veliki broj navijača, onda to ne vrijedi ništa. To je sinergija navijača i reprezentacije, bilo je jako lijepo.

Engleska je najjača utakmica kola

Koliko razmišljate o prvoj utakmici na SP-u s Engleskom?

- Naša je skupina sigurno najteža na Svjetskom prvenstvu, i prva je utakmica protiv Engleske, vrlo jake reprezentacije koja ima ogroman broj kvalitetnih igrača. To će biti za nas jako teška utakmica, početak je Svjetskog prvenstva. Ali spremamo se i zbog toga igramo ovako teške utakmice kao što su Kolumbija i Brazil, da budemo spremni za Englesku. Vrhunska reprezentacija i momčad, to će nam biti najteža utakmica. Pogotovo što je i prva. To će biti najjača utakmica prvog kola, na najvećem stadionu, pred najvećim brojem gledatelja. To je fantastično za Hrvatsku, da samo uživamo u tome i u nogometu. To je zaista lijepa stvar.

Zašto ste odlučili napraviti osam zamjena?

- Sredina je prvenstva u ligama, igrači su umorni i opterećeni. Bilo bi malo nezgodno, i zbog klupskih trenera i klubova da igrači igraju cijele utakmice, ovu i drugu za četiri dana. Zato smo se dogovorili da bude osam zamjena, da igrače malo odmorimo, a i da ih vidimo sve. Ipak u dvije utakmice imamo 23 igrača u kadru, ovo je šansa da damo svima neku minutu. Dakle, da ih sačuvamo, a i da uspijemo svima dati prigodu.

Hrvatska će mini-turneju zaključiti u noći na utorak, 1. travnja od 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu sudarom s Brazilom koji je u Bostonu u četvrtak izgubio od Francuske 2-1, i to s igračem više.

- Ne možemo napredovati ako ne igramo jake utakmice. Želim jake utakmice, samo tako možemo napredovati. Neka mi igramo dobro - zaključio je izbornik.