Stanišić je otpao za Farane, Juranović je načet, pa bi priliku na desnom boku mogao dobiti Ivan Smolčić, koji je nekoć igrao u Rijeci, a sad je u Comu
FARSKI OTOCI - HRVATSKA (20.45 SATI) PLUS+
Dalićev tajni adut za Farske Otoke: 'Bratu sam položio prvu pomoć, a on meni matematiku'
Čitanje članka: 2 min
Reprezentacija je jučer prijepodnevnim letom otišla na Farske Otoke, gdje večeras u 20.45 sati (Nova TV) igra kvalifikacijsku utakmicu za SP 2026. U avionu nije bilo Josipa Stanišića, nogometaša Bayerna, koji je u Njemačkoj čekao rođenje djeteta. Stanišić bi, međutim, mogao biti na raspolaganju za utakmicu s Crnom Gorom u ponedjeljak.
