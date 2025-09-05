Obavijesti

Sport

Komentari 3
FARSKI OTOCI - HRVATSKA (20.45 SATI) PLUS+

Dalićev tajni adut za Farske Otoke: 'Bratu sam položio prvu pomoć, a on meni matematiku'

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Dalićev tajni adut za Farske Otoke: 'Bratu sam položio prvu pomoć, a on meni matematiku'
Foto: Profimedia

Stanišić je otpao za Farane, Juranović je načet, pa bi priliku na desnom boku mogao dobiti Ivan Smolčić, koji je nekoć igrao u Rijeci, a sad je u Comu

Reprezentacija je jučer prijepodnevnim letom otišla na Farske Otoke, gdje večeras u 20.45 sati (Nova TV) igra kvalifikacijsku utakmicu za SP 2026. U avionu nije bilo Josipa Stanišića, nogometaša Bayerna, koji je u Njemačkoj čekao rođenje djeteta. Stanišić bi, međutim, mogao biti na raspolaganju za utakmicu s Crnom Gorom u ponedjeljak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'
JEDNOME NUDI I UDAJU

FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
'Bomba' na Maksimiru na kraju prijelaznog roka: Dinamo doveo Ismaëla Bennacera iz Milana!
SENZACIONALNI TRANSFER

'Bomba' na Maksimiru na kraju prijelaznog roka: Dinamo doveo Ismaëla Bennacera iz Milana!

Primarna mu je pozicija zadnji vezni, a za "rossonere" je odigrao 178 utakmica. Godinama je bio jedan od glavnih veznjaka talijanskog kluba, a za Dinamo će predstavljati ozbiljno pojačanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025