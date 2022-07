Daliću, gledaš li ovo? Kalinić je sad na razini jedinice 'vatrenih'

Nikola Kalinić, Gazzetta dello Sport. Lovre, očekujete li poziv izbornika Dalića i mislite li da možete biti broj jedan hrvatske reprezentacije?

- To nije pitanje za mene, ja sam uvijek na dispoziciji hrvatskoj reprezentaciji, a izbornik odlučuje. Imam vjeru u sebe, ali imaju i drugi svoje kvalitete.

Bio je to dio genijalnog Hajdukova igrokaza od prije deset dana, kada je Lovre Kalinić potpisao ugovor, a njegovi su suigrači njega i čelnike kluba rešetali pitanjima. Neki su se, poput prezimenjaka Nikole, baš uživjeli u uloge novinara, a zafrkancija je došla do takve razine da smo samo čekali da mu Lovre odgovori "Ja sam uvijek na dispoziciji hrvatskoj reprezentaciji, a zašto vi niste?"

No, znao je Nikola zašto to pita. Lovre je u dogovoru s izbornikom propustio lipanjsku akciju i, zbog odličnog rezultata "vatrenih" u Ligi nacija, napravio korak natrag. Odnosno, Livaković i Ivušić dobili su veliki plus u Dalićevom notesu.

Bilo je u subotu u Maksimiru igrača koji su krenuli u utrku dokazivanja izborniku, u lov na mjesto u Kataru. Jer iz dva najveća hrvatska kluba sigurni su samo Livaković i Livaja. A tu su, pred vratima, ozlijeđeni Šutalo te Oršić, Ivanušec, Petković, Kalinić i Krovinović. Subotnja je večer izbacila jednog junaka, bravuroznog Lovru Kalinića, koji je pokazao da mora ići na Svjetsko prvenstvo, ali i da je legitiman izbor za jedinicu te se Dominik Livaković ne smije ni minute opustiti ili si priuštiti neke krize.

- Znali smo kvalitetu Dinama, pripremali smo se za ovo. Prvo poluvrijeme smo donekle parirali, zatim su oni preuzeli inicijativu i imali više šansi, došli smo do penala, ali sreća ovaj put nažalost nije bila na našoj strani. Povukli smo se u drugom poluvremenu. Oni su prvih 10-15 minuta imali dvije, tri ozbiljne šanse, nismo mogli doći do zraka. Šteta, falilo je sportske sreće. Ali nema veze, idemo dalje uzdignute glave - rekao je Lovre nakon poraza od Dinama 4-1 (0-0).

I dok je tijekom 90 minuta skidao i čupao sve i svašta, izluđivao je Ivanušeca, Petkovića, Oršića, Ademija i društvo, s bijele točke nije obranio ni jedan. Triput je pročitao stranu, samo ga je Ljubičić 'vagnuo', ali i Petković i Oršić i pogotovo Ivanušec pucali su snažno i precizno pa je Kale bio nemoćan.

HNL kreće za šest dana, a trojica golmana iz naše lige čvrsto drže mjesta u zrakoplovu za Katar. I imaju četiri mjeseca da se izbore za pozicije. Zasad je Livaković jedinica, ali Kalinić je u vraškoj formi...

