Zlatko Dalić vodio je Hrvatsku u 39 utakmica i zabilježio čak 13 poraza. Prevedeno, Hrvatska pod Dalićem gubi svaku treću utakmicu, što je zabrinjavajuća spoznaja.

- U ovom porazu od Slovenije vidim naše najveće buđenje, mi smo takav mentalitet da nam treba jedan ovakav šamar, poraz da bismo se probudili. Ovaj narod traži lekciju da bismo kasnije ozbiljno pristupili - smatra Ćiro Blažević.

POGLEDAJTE VIDEO:

Da, poraz od Slovenije stvarno je dobra lekcija.

Dalić kao Cico

Ono što je također zabrinjavajuće jest da je Hrvatska već petu utakmicu u nizu bez pobjede, a takav niz nismo imali posljednjih 15 godina. Točnije, otkad je na klupi bio Cico Kranjčar, kad smo u prijateljskim utakmicama izgubili od Poljske i Španjolske, a potom na Svjetskom prvenstvu i od Brazila te remizirali s Japanom i Australijom. Zlatko Kranjčar platio je taj niz poslom, a zamijenio ga je Slaven Bilić. Naravno, nitko ne traži Dalićevu ostavku, no reprezentacija se mora trgnuti i proigrati. U redu, tek je prvo kolo, ne treba raditi dramu, no angažman veći dio momčadi, zapravo svih osim Luke Modrića, nije bio na razini.

- Da je bio Ante Rebić, razbili bismo Slovence, on bi ih sam uništio - kaže Ćiro i nastavlja:

- Razočarao me i Mateo Kovačić, ima sjajnu tehniku, dribling, u Chelseaju igra briljantno, on da je bio pravi, sam bi ih dobio. Ali nije ni on pravi i to me muči.

Da, Mateo nije odigrao desetku, ali je pokušavao, trudio se, imao je nekoliko odličnih prodora, no u završnici nije bio opasan. Dalić je počeo malo previše i rotirati sa sastavom, pa mu je Ivan Perišić od krilnog napadača završio na lijevom beku, što nikad nije igrao u reprezentaciji. A nastupio je 97 puta. Također, ovo je deveta utakmica zaredom u kojoj Perišić nije zabio gol. Posljednji put bio je strijelac u prijateljskoj utakmici s Gruzijom još u studenom 2019. godine. Sve su to stvari zbog kojih bismo trebali biti zabrinuti.

Stižu pobjede u serijama

- Sad će doći pobjede u serijama, pazite što vam kažem. Sad kreće hrvatska serija koju neće nitko zaustaviti. Bio sam u Opatiji kod Dalića i vrlo je deprimiran, veliki je sportaš i poraz od Slovenije vrlo mu je teško pao. U početku je izgledalo obećavajuće, a onda smo stali, prestali igrati. Dalić je toga svjestan, pa je najbolje i oslikao utakmicu kad je rekao da nismo ni zaslužili pobijediti - kaže Ćiro, Dalićev mentor.

Inače, kad smo već kod Ćire, na klupi reprezentacije proveo je 72 utakmice i izgubio ih 15, samo dvije više od Dalića, koji ima tek 39 nastupa.

- Brojke, j..eš brojke. Vidjet ćete da sad idu bolji dani - zaključio je Ćiro Blažević.

Ha, trebali bi, sad nam slijede Cipar i Malta, kako god odigrali, morali bismo pobijediti...

Dalić već sad ima poraza gotovo kao Cico i Slaven zajedno

Autor je najvećeg, povijesnog uspjeha u Rusiji, i na tome ćemo mu uvijek biti zahvalni. No brojke kažu da se treba trgnuti jer Hrvatska nije momčad koja će gubiti svaku treću utakmicu.

Bilić je imao samo osam poraza na klupi Hrvatske u 65 utakmica

Preuzeo momčad od Cice Kranjčara te odveo Hrvatsku na Euro 2008. i 2012. Preživio je neodlazak na Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici 2010.

Cico izgubio samo jednu natjecateljsku utakmicu - od Brazila

Zlatko Kranjčar Hrvatsku je preuzeo u kolovozu 2004. i izgubio jednu natjecateljsku utakmicu, portiv Brazila 2006. Ostalih pet bilo je u prijateljskima.

Ćiri presudio remi protiv Škotske u kvalifikacijama za SP 2002.

Ćiro je reprezentaciju preuzeo 1994. i vodio je šest godina. Dva remija na početku kvalifikacija za SP 2002., protiv Belgije i Škotske, koštala su ga izborničkog posla.