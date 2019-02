Kramarić dalje rešeta, Bayern izgubio nakon 7 pobjeda u nizu

Dao je dva gola Freiburgu prošlo kolo, a Andrej Kramarić ponovno je bio strijelac i u 20. kolu njemačke Bundeslige gdje je njegov Hoffenheim remizirao 1-1 s Fortunom Düsseldorf. Domaćin je imao idealnu priliku bodovno se izjednačiti s Wolfsburgom na šestom mjestu koje vodi u Europsku ligu, no Fortuna se ovog puta pokazala kao čvrst protivnik.

Prvi napadač hrvatske reprezentacije realizirao je penal u 16. minuti tako što je poslao golmana u jednu, a loptu u drugu stranu nakon što je Adam Bodzek povukao protivnika za dres i srušio ga u šesnaestercu.

Glavni sudac Benjamin Cortus nije dvojio, Kramarić je namjestio loptu i pogodio za vodstvo domaćina te svoj 14. gol ove sezone. Ima i tri asistencije.

Fortuna je konačnih 1-1 postavila u 46. minuti golom Henningsa.

Bayern Nike Kovača prekinuo je sjajan niz i izgubio 3-1 na gostovanju kod Bayer Leverkusena.

