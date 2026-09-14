Dalmatinski klub oprostio se od tragično poginulog nogometaša

Prošlog je vikenda život tragično izgubio mladi nogometaš Daniel Nikolovski (21), koji je prošle sezone igrao za NK Hrvatski vitez iz Posedarja. Prema informacijama medija iz Sjeverne Makedonije, mladić je poginuo u prometnoj nesreći koja se dogodila na području Straža, na cesti prema Gostivaru.

Nikolovski, koji je rođen u srpnju 2005. u Tetovu, upravljao je vozilom u trenutku kada se sudario s drugim automobilom i, nažalost, nije mu bilo spasa. Tri su osobe prevezene u bolnicu s ozljedama.

Od njega se oprostio dalmatinski klub: "Jučer smo primili tužnu vijest. Teško je riječima opisati bol koju osjećamo. Nosio si naš dres samo šest mjeseci, a ušao si u naša srca kao da si cijeli život tu. Tvoj zarazni osmijeh, dobrota i poniznost je ono čega ćemo se sjećati kroz život. Izražavamo iskreno saučešće obitelji," piše u objavi Hrvatskog viteza.